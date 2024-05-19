مانشستر سيتي ييتوج بلقب الدوري الإنجليزي للموسم الرابع على التوالي (فيديو)

كتب فريق مانشستر سيتي اسمه بحروف من ذهب في تاريخ بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما توج بلقب المسابقة هذا الموسم، إثر فوزه (3-1) على ضيفه ويستهام يونايتد، اليوم الأحد، في المرحلة الـ38 (الأخيرة) للبطولة، ليصبح أول فريق في تاريخ المسابقة يتوج بلقب البطولة العريقة في 4 مواسم متتالية.

وحسم مانشستر سيتي لمصلحته صراع المنافسة على لقب البطولة الذي استمر طوال الموسم مع أرسنال، بعدما رفع رصيده إلى 91 نقطة في الصدارة، ليفوز بالبطولة للمرة العاشرة في تاريخه والسادسة خلال المواسم السبعة الأخيرة.

وافتتح فيل فودين التسجيل لمانشستر سيتي في المباراة التي أقيمت على ملعب (الاتحاد) في الدقيقة الثانية، قبل أن يضيف اللاعب نفسه الهدف الثاني في الدقيقة 18.

رودري يضيف الهدف الثالث لمانشستر سيتي ويقربه من التتويج بالدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الـ4 توالياً#الدوري_الإنجليزي_الممتاز #مانشستر_سيتي #وست_هام pic.twitter.com/bnsIClYlrO — beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 19, 2024

وأعاد محمد قدوس بعض الإثارة للمباراة، عقب تسجيله هدفا لويستهام في الدقيقة 42، لكن الإسباني رودري أحرز الهدف الثالث للفريق المضيف في الدقيقة 59.

شباك مانشستر سيتي تستقبل هدفاً أخيراً .. محمد قدوس بركلة خلفية مزدوجة يضيق الفارق. مانشستر سيتي 2 وست هام 1#الدوري_الإنجليزي_الممتاز #مانشستر_سيتي #وست_هام pic.twitter.com/7bNeELetEI — beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 19, 2024

وعقب المباراة، اقتحمت الجماهير ملعب المباراة، من أجل الاحتفال بهذا الإنجاز التاريخي، الذي جاء ليخفف نسبيا من خيبة الأمل التي لحقت بها عقب خسارة الفريق لقب دوري أبطال أوروبا، الذي توج به في العام الماضي، عقب خروجه من دور الثمانية في النسخة الحالية للمسابقة القارية على يد ريال مدريد الإسباني.

لحظة صافرة النهاية ونزول جماهير الستيزن أرضية الملعب

احتفالاً باللقب العاشر في تاريخ النادي#الدوري_الإنجليزي_الممتاز #مانشستر_سيتي #وست_هام pic.twitter.com/o7mA4NoXAP — beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 19, 2024

وبات مانشستر سيتي أول فريق يتوج بالدوري الإنجليزي في 4 مواسم متتالية منذ انطلاق البطولة قبل 136 عاما.

ومنذ انطلاق الدوري الإنجليزي موسم 1888 / 1889، لم يحتفظ أي فريق باللقب سوى في 3 مواسم متتالية فقط، حيث كان هيدرسفيلد تاون أول من يحقق هذا الإنجاز في عشرينيات القرن الماضي، أعقبه أرسنال في حقبة الثلاثينيات، ثم جاء ليفربول ليكرر الأمر ذاته في عقد الثمانينيات.

وخلال عصر الدوري الممتاز، الذي بدأ موسم 1992 / 1993، كان مانشستر يونايتد أول من يحتفظ باللقب 3 مواسم متتالية بالنظام الجديد للبطولة، بدءا من موسم 1998 / 1999 حتى موسم 2000 / 2001، قبل أن يكرره مجددا بعد فوزه بالبطولة ما بين موسمي 2006 / 2007 و 2008 / 2009.

وبذلك، انفرد مانشستر سيتي بالمركز الرابع في قائمة أكثر الأندية المتوجة بالمسابقة، الذي يتقاسمه حاليا مع إيفرتون، علما بأن جاره مانشستر يونايتد يتصدر تلك القائمة برصيد 20 لقبا.

من جانبه، حقق أرسنال فوزا شرفيا (2-1) على ضيفه إيفرتون، على ملعب (الإمارات) في العاصمة البريطانية لندن.

وبادر إيفرتون بالتسجيل عن طريق إدريسا جاي في الدقيقة 40 عبر ركلة حرة مباشرة نفذت بطريقة رائعة وسكنت الشباك.

ولم يهنأ إيفرتون بتقدمه كثيرا، بعدما أدرك الياباني تاكيهيرو تومياسوهدف التعادل لأرسنال في الدقيقة 43، فيما تكفل الألماني كاي هافيرتز بتسجيل الهدف الثاني للفريق المضيف في الدقيقة 89.

وارتفع رصيد أرسنال، الذي كان يسعى لاستعادة اللقب الغائب عنه منذ موسم 2003 / 2004، إلى 89 نقطة في المركز الثاني، بينما توقف رصيد إيفرتون عند 50 نقطة في المركز الخامس عشر.