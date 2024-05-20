الكاف يعلّق على “تصرفات الجماهير” في نهائي كأس الكونفدرالية بالقاهرة (فيديو)

أدان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف) بشدة، الاثنين، الارتباك التنظيمي، وما وصفه بـ”الانتهاكات الأمنية وتصرفات الجماهير غير المقبولة” أثناء وبعد مباراة إياب نهائي كأس الكونفدرالية التي جمعت بين الزمالك المصري ونهضة بركان المغربي على استاد القاهرة الدولي أمس الأحد.

وسادت حالة من الهرج في أرضية الملعب بعد نهاية المباراة التي انتهت بفوز الزمالك 1-صفر، ليتوَّج باللقب على حساب نهضة بركان.

واستفاد الزمالك من الهدف الذي سجله في المغرب خلال مباراة الذهاب بخسارته 2-1، ليفوز بكأس الكونفدرالية للمرة الثانية في تاريخه.

وقال الاتحاد الإفريقي للّعبة عبر موقعه على الإنترنت اليوم إنه “أحال القضية إلى الجهات المعنية واللجان المختصة في (الكاف) للتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة بشأن ما حدث، وسلوك نادي الزمالك ولاعبيه ومسؤوليه وأي طرف آخر أثناء المباراة وبعدها”.

وأظهرت لقطات حالة من الارتباك أثناء مراسم الميداليات مع نزول مشجعين إلى أرض الملعب ومحاولة رجال الأمن تفريقهم ليصطدموا بالفتيات اللاتي يحملن الجوائز.

وتسبّبت الأحداث في تعطيل نزول وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي، ورئيس الاتحاد الإفريقي للعبة الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي وأعضاء لجنته التنفيذية، إضافة إلى مسؤولي ناديَي الزمالك ونهضة بركان للمشاركة في مراسم تسليم الكأس التي تأخرت نحو 45 دقيقة.

وحسب المصدر، تَواصَل الأمر في مراسم تسليم الكأس، إذ امتلأت منطقة المنصة المخصَّصة لعملية المراسم بالعشرات من الأشخاص غير المصرَّح لهم بالوجود فيها، مما أدى إلى حصول بعض الهرج وعدم تمكن ممثلي وسائل الإعلام من القيام بمهامهم في التقاط الصور الرسمية.

في عقوبات مغلظة وغرامات مالية بعد مخالفة تعليمات المنسق الأمني وبروتوكول CAF في تنظيم المباراة وأثناء حفل التتويج🗣️

الأيام الماضية كانت قد شهدت إجتماعات مكثفة من جانب قسم الأمن في CAF مع مسئولي الزمالك بمقر ستاد القاهرة الدولي وحسب ما وصلي لم يتم تنفيذ أي شئ مما تم الإتفاق عليه pic.twitter.com/VkaXYak5UU — Mohammed saied (@saiedahly) May 20, 2024

ومن المنتظر أن تقوم لجان المسابقات والانضباط ولجنة الأمن والسلامة في الاتحاد الإفريقي بمناقشة التقارير الواردة من منسقي المباراة واتخاذ القرارات اللازمة.

ويستضيف استاد القاهرة الدولي، السبت المقبل، مباراة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي المصري والترجي التونسي. وانتهت مباراة الذهاب في تونس العاصمة بالتعادل السلبي يوم السبت الماضي.