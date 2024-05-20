بعد تغلبه على نهضة بركان.. الزمالك المصري بطلا للكونفيدرالية الإفريقية للمرة الثانية (فيديو)

فاز فريق الزمالك المصري بلقب كأس الكونفيدرالية الإفريقية للمرة الثانية في تاريخه، بعدما فاز على ضيفه “نهضة بركان” المغربي بهدف دون رد، اليوم الأحد، على استاد القاهرة الدولي، في إياب الدور النهائي.

ويدين الفريق المصري بالفوز والتتويج باللقب القاري، للاعبه أحمد حمدي الذي سجل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 23 بتسديدة قوية بعد تمريرة عرضية من زميله أحمد سيد “زيزو”.

اقرأ أيضا list of 1 item list 1 of 1 نهضة بركان يهزم الزمالك 2-1 في ذهاب نهائي الكونفدرالية الإفريقية (فيديو) end of list

واستفاد الزمالك من قاعدة احتساب الهدف في ملعب المنافس بهدفين في حال التعادل في مجموع نتيجة المباراتين، حيث كان الفريق قد خسر في لقاء الذهاب بالمغرب، الأحد الماضي، بهدفين لهدف.

وشهد اللقاء حالة طرد مباشر من نصيب حمزة الموساوي لاعب نهضة بركان للخشونة المتعمدة دون كرة ضد أحمد سيد “زيزو” لاعب الزمالك في الدقيقة 3+90.

وحصد الزمالك أول بطولاته مع مدربه البرتغالي جوزيه جوميز، كما حقق لقب الكونفيدرالية للمرة الثانية في تاريخه بعد تتويجه بنسخة 2018 – 2019، وكان على حساب نهضة بركان أيضًا.