توني كروس يعلن موعد اعتزاله لعب كرة القدم

أعلن توني كروس (34 عاما) لاعب وسط ريال مدريد، الثلاثاء، أنه سيعتزل بعد بطولة أوروبا لكرة القدم 2024. وأضاف أن نهائي دوري أبطال أوروبا الشهر المقبل أمام بروسيا دورتموند سيكون آخر مباراة له مع النادي الإسباني.

وقال كروس في بيان عبر حسابه على تطبيق إنستغرام “مسيرتي كلاعب كرة قدم حالي ستنتهي هذا الصيف بعد بطولة أوروبا. كما قلت دائما: ريال مدريد سيكون فريقي الأخير”.

وأضاف: “17 يوليو/تموز 2014 – يوم تقديمي لاعبا في ريال مدريد، اليوم الذي غير حياتي. ليست حياتي كلاعب كرة قدم – ولكن خاصة كشخص. لقد كانت بداية فصل جديد في أكبر ناد في العالم. بعد عشر سنوات في نهاية الموسم، سينتهي هذا الفصل. لن أنسى أبدا هذا العقد المثير والناجح!”

وشارك كروس في 463 مباراة مع النادي منذ انضمامه في 2014، وسيغادر كواحد من أكثر اللاعبين تتويجا في تاريخ ريال مدريد الممتد إلى 120 عاما، إذ فاز بأكثر من 20 لقبا بينها أربعة ألقاب لدوري أبطال أوروبا.

وبالإضافة إلى ألقابه مع ريال مدريد، فاز لاعب الوسط بكأس العالم 2014 مع ألمانيا ولقب آخر لدوري أبطال أوروبا مع بايرن ميونيخ في 2013.

عقد كامل مع ريال مدريد

ويخوض كروس عامه الأخيرة في عقده مع ريال مدريد وأعلن في فبراير/ شباط الماضي عودته للمنتخب الألماني بعد ثلاث سنوات من الاعتزال الدولي وقبل بطولة أوروبا المقرر إقامتها في يونيو/ ويوليو المقبلين في بلاده.

وقال كروس “أود أن أشكر بشكل خاص كل من رحب بي بقلب مفتوح ووثق بي. لكن بشكل خاص أود أن أشكركم، أعزائي جماهير ريال مدريد على مودتكم وحبكم منذ اليوم الأول حتى الأخير”.

وأصدر ريال أيضا بيانا مطولا أشاد فيه بكروس وتاريخه مع النادي.

ويأتي رحيله بعد الفوز بالدوري الإسباني وقبل لقبه السادس المحتمل في دوري أبطال أوروبا في استاد ويمبلي.