برشلونة يعلن رحيل تشافي بعد موسم صفري

أقال برشلونة مدربه تشافي هرنانديز بعدما فشل في الفوز بأي لقب هذا الموسم، مكتفيًا بالمركز الثاني في الدوري الإسباني خلف الغريم ريال مدريد البطل، وفقًا لما أعلن، الجمعة، النادي الكاتالوني.

وسيشرف تشافي في مباراته الأخيرة من مقاعد المدربين على برشلونة عندما يحلّ ضيفًا على إشبيلية، الأحد، في المرحلة الـ38 الأخيرة من الدوري، قبل أن يرحل.

وقال برشلونة في بيان “أبلغ رئيس برشلونة جوان لابورتا تشافي هرنانديس بأنه لن يستمر مدربًا لموسم 2024-2025”.

وتابع البيان “يريد برشلونة أن يشكر تشافي على عمله كمدرب، والذي يضيف إلى مسيرته التي لا مثيل لها كلاعب وقائد الفريق الأول، ونتمنى له كل التوفيق في المستقبل”.

وأضاف “في الأيام المقبلة، سيكشف برشلونة عن الهيكل التدريبي الجديد للجهاز الفني للفريق الأول”.

وارتفعت أسهم الألماني هانزي فليك مدرب “دي مانشافت” وبايرن ميونيخ السابق في خلافة تشافي، وفقًا لتقارير إعلامية.

ولم يدرب فليك (59 عامًا) البديل المحتمل لتشافي منذ أن أقاله منتخب ألمانيا في عام 2023 بعد سلسلة من النتائج السيئة، وسبق أن قاد بايرن للفوز بالثلاثية في عام 2020، بما في ذلك الفوز الساحق على برشلونة 8-2 في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وخرج “البلوغرانا” بموسم صفري، بعدما أخفق في تحقيق أي لقب هذا الموسم، حيث ودع كأس إسبانيا من دور الثمانية، ودوري أبطال أوروبا من الدور ربع النهائي، وفقد لقب الدوري الإسباني أمام غريمه التقليدي ريال مدريد.