الأهلي المصري يتوَّج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ12 في تاريخه (فيديو)

تُوج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم للمرة الثانية عشرة في تاريخه بعد فوزه على الترجي التونسي 1-صفر في المباراة التي جمعتهما، اليوم السبت، في إياب نهائي المسابقة القارية.

وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الرابعة عندما لُعبت ركلة ركنية قابلها رامي ربيعة بضربة رأس لتصطدم بمدافع الترجي روجير أهولو قبل أن تعانق الشباك.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت بين الفريقين على ملعب “حمادي العقربي” بالعاصمة التونسية قد انتهت بالتعادل السلبي، ليتوَّج الأهلي باللقب فائزا بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 1-صفر.

وكان الفريقان قد حجزا مقعديهما في بطولة كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة عام 2025، في النسخة الأولى بالنظام الجديد للمسابقة، بمشاركة 32 فريقا.

وضمن الأهلي مقعدا في بطولة السوبر الإفريقي، حيث سيواجه الزمالك المصري، المتوج بلقب كأس الاتحاد الإفريقي (الكونفدرالية) على حساب نهضة بركان المغربي في نهائي المسابقة القارية، الأحد الماضي.

كما يشارك الأهلي أيضا في مسابقة أخرى، وهي النسخة الأولى من منافسات كأس إنتركونتنتال التي يقيمها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بمشاركة أبطال القارات الأخرى.

وعزز الأهلي المصري رقمه القياسي من حيث عدد مرات التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا إلى 12 لقبا، محققا لقبه الرابع في آخر 5 نسخ، بينما توقف رصيد ألقاب الترجي عند 4 ألقاب.