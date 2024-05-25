مانشستر يونايتد يتوَّج بكأس الاتحاد الإنجليزي ويحرم مانشستر سيتي من الثنائية المحلية (فيديو)

قدّم مانشستر يونايتد أفضل أداء له خلال موسم متوسط، ليتغلب 2-1 على منافسه التقليدي مانشستر سيتي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم السبت، ويحرمه من حصد الثنائية المحلية.

ووضع الشابان أليخاندرو غارناتشو وكوبي ماينو يونايتد في المقدمة قبل نهاية الشوط الأول على استاد ويمبلي، ونجا الفريق من حصار سيتي لمنطقة جزاء يونايتد بعد نهاية الاستراحة ليتوَّج باللقب للمرة الـ13 في تاريخه.

وكان سيتي -حامل اللقب والساعي ليصبح أول فريق يفوز بالثنائية المحلية في موسمين متتاليين- أقل بكثير من مستواه المعهود في الشوط الأول، ومنح يونايتد التقدم في الدقيقة 30 عندما وضع غارناتشو الكرة في المرمى من مسافة قريبة بعد خطأ دفاعي.

وضاعف يونايتد النتيجة قبل الاستراحة عندما وضع ماينو الكرة بهدوء في المرمى بعد تحرك جماعي مذهل.

واستيقظ سيتي في الشوط الثاني، وسدد إرلينغ هالاند في العارضة لكنه اضطر إلى الانتظار حتى الدقيقة 87 ليسجل البديل جيرمي دوكو هدف تقليص الفارق لتتوتر نهاية المباراة.

وتماسك يونايتد ليتأهل إلى الدوري الأوروبي الموسم المقبل.