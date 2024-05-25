هدف في الوقت القاتل يتوج السد بطلا لكأس أمير قطر (فيديو)

توّج السد بطلًا لمسابقة كأس أمير قطر في كرة القدم للمرة التاسعة عشرة في تاريخه، وذلك بفوزه القاتل على قطر 1–0 بعد التمديد، مساء الجمعة، في المباراة النهائية للنسخة 52 من المسابقة.

ويدين السد بإضافة الكأس إلى لقب الدوري للكولومبي ماتياس أوريبي صاحب هدف المباراة الوحيد في الرمق الأخير من الشوط الإضافي الثاني (118).

وتجاوز السد نقصًا عدديًا في صفوفه بعد طرد لاعبه أكرم عفيف بالبطاقة الحمراء المباشرة مطلع الشوط الإضافي الثاني (109) بعد العودة إلى تقنية حكم “الفيديو” المساعد (في أيه آر) بسبب الخشونة على البرازيلي برونو تاباتا.

وبذلك، طوى “الزعيم” صفحة نسختين ماضيتين مخيّبتين حيث فشل في بلوغ العرض الأخير في 2022 واكتفى بالوصافة في العام التالي أمام العربي (0-3)، معاودًا تكريس الهيمنة على المسابقة بإحرازه لقبها للمرة التاسعة عشرة، بفارق 10 ألقاب عن أقرب مطارديه العربي (9).

⚽️ | هدف أول للزعيم عن طريق اللاعب ماتيوس اوريبي #كأس_الأمير 🏆. pic.twitter.com/j91nMLPsKb — كأس الأمير 🏆 (@QFA) May 24, 2024