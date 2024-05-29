بتصويت الجماهير.. محمد صلاح خارج التشكيل المثالي للدوري الإنجليزي
أعلنت عنه رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز
غاب الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول عن التشكيل المثالي للدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم بتصويت الجماهير، الذي أعلنت عنه رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، الثلاثاء.
ونشر الموقع الرسمي للرابطة بالإنترنت أسماء اللاعبين الذين حصلوا على أعلى نسبة تصويت للجماهير في كل مركز، حيث سيطر على معظمها لاعبو مانشستر سيتي وأرسنال بوجود 8 لاعبين من الفريقين.
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وجاءت التشكيلة المثالية كالتالي:
حراسة المرمى
- ديفيد رايا (أرسنال).
خط الدفاع
- ترينت ألكسندر أرنولد (ليفربول) بن وايت، ويليام ساليبا، جابرييل (أرسنال).
خط الوسط
- فيل فودين، رودري، كيفين دي بروين (مانشستر سيتي) كول بالمر (تشيلسي).
خط الهجوم
- إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي) أولي واتكينز (أستون فيلا).
You voted these 11 Premier League stars as your 2023/24 Fan Team of the Season! ✨#PLFanTeamOfTheSeason pic.twitter.com/9m8ImsnJIM
— Premier League (@premierleague) May 28, 2024
وقبل أسبوع، أعلنت الرابطة قائمة مكونة من 60 لاعبًا في 6 مراكز، لاختيار تشكيل من أفضل 11 لاعبًا على مدار الموسم المنتهي.
وتنافس صلاح (31 عامًا) على الانضمام إلى التشكيل في مركز لاعب الوسط الهجومي، مع 9 لاعبين آخرين، بعد أن شارك في 32 مباراة مع ليفربول هذا الموسم، سجل خلالها 25 هدفًا وصنع 14.