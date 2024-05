بتصويت الجماهير.. محمد صلاح خارج التشكيل المثالي للدوري الإنجليزي

غاب الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول عن التشكيل المثالي للدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم بتصويت الجماهير، الذي أعلنت عنه رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، الثلاثاء.

ونشر الموقع الرسمي للرابطة بالإنترنت أسماء اللاعبين الذين حصلوا على أعلى نسبة تصويت للجماهير في كل مركز، حيث سيطر على معظمها لاعبو مانشستر سيتي وأرسنال بوجود 8 لاعبين من الفريقين.

You voted these 11 Premier League stars as your 2023/24 Fan Team of the Season! ✨#PLFanTeamOfTheSeason pic.twitter.com/9m8ImsnJIM

— Premier League (@premierleague) May 28, 2024