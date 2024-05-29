مبابي يفوز بجائزة “غلوب سوكر” لأفضل لاعب في أوروبا و”كين” أفضل هدّاف

توج الدولي الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان بجائزة “غلوب سوكر” لأفضل لاعب في أوروبا هذا الموسم خلال الاحتفالية التي أقيمت، الثلاثاء، بجزيرة سردينيا الإيطالية.

وأنهى مبابي الذي أعلن رحيله عن باريس سان جيرمان هذا الصيف بعد انتهاء تعاقده مع الفريق، مسابقة الدوري الفرنسي الممتاز وهو متصدرا لقائمة هدافي البطولة برصيد 27 هدفًا.

✨ Kylian Mbappé receives the @KAFD Best Men's Player award at the KAFD #GlobeSoccer Awards Europe Edition on May 28, 2024, in Sardinia, Italy 🏆 What do you think of his incredible achievement? 👇 pic.twitter.com/eh9sSA8lAl — Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) May 28, 2024

أفضل مدرّب

كما حصل الإسباني تشابي ألونسو مدرب باير ليفركوزن الألماني على جائزة أفضل مدرب في القارة العجوز بعد فوزه بمسابقتي الدوري والكأس معا لأول مرة في تاريخ النادي، كما تأهل لنهائي الدوري الأوروبي.

أفضل هدّاف

وفاز النجم الإنجليزي هاري كين بجائزة أفضل هداف في أوروبا، بعد تسجيل 44 هدفا مع بايرن ميونخ منها 36 هدفا في بطولة الدوري الألماني و8 أهداف في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

أفضل نادي

وفاز مانشستر سيتي الإنجليزي بجائزة أفضل نادي في أوروبا، وبرشلونة الإسباني بجائزة أفضل فريق نسائي، ونادي كومو الإيطالي بجائزة أفضل عودة هذا الموسم، بعد نجاحه في العودة لبطولة الدوري الإيطالي الممتاز.

أفضل رئيس نادي

كما حصل القطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، على جائزة أفضل رئيس نادي.

أفضل لاعب واعد

وذهبت جائزة أفضل لاعب واعد إلى لامين يامال لاعب برشلونة الشاب، بعد تألقه اللافت مع الفريق الكتالوني في سن السادسة عشر.

ويمثل حفل توزيع جوائز أوروبا المحطة القارية الأولى في الرحلة الجديدة بعد نجاح الجائزة التي انطلقت في دبي عام 2010 و توسعها ودخول مرحلة “الطريق إلى دبي” التي ستجمع الفائزين من مختلف القارات للتنافس في النهائيات الكبرى ضمن حفل “دبي غلوب سوكر” نهاية العام برعاية مجلس أبو ظبي الرياضي.