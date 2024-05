مبابي يفوز بجائزة “غلوب سوكر” لأفضل لاعب في أوروبا و”كين” أفضل هدّاف

توج الدولي الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان بجائزة “غلوب سوكر” لأفضل لاعب في أوروبا هذا الموسم خلال الاحتفالية التي أقيمت، الثلاثاء، بجزيرة سردينيا الإيطالية.

وأنهى مبابي الذي أعلن رحيله عن باريس سان جيرمان هذا الصيف بعد انتهاء تعاقده مع الفريق، مسابقة الدوري الفرنسي الممتاز وهو متصدرا لقائمة هدافي البطولة برصيد 27 هدفًا.

