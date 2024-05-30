حكم بالحبس والغرامة ضد لاعب الأهلي المصري حسين الشحات

أصدرت محكمة مصرية، الخميس، حكمًا بالحبس لمدة عام مع إيقاف التنفيذ بحق لاعب النادي الأهلي لكرة القدم حسين الشحات في قضية اتهامه بالاعتداء على المغربي محمد الشيبي لاعب نادي بيراميدز.

وقضت المحكمة أيضًا بتغريم الشحات مبلغ 100 ألف جنيه مصري (نحو 2100 دولار)، وحرمانه من ممارسة أي نشاط رياضي لمدة 5 أعوام.

وقالت صحيفة “الأهرام” الحكومية إن الحكم صدر على خلفية “واقعة اتهام الشحات بالتعدي على لاعب نادي بيراميذر محمد الشيبي المغربي الجنسية، خلال المباراة التي جمعت فريقيهما باستاد الدفاع الجوي العام الماضي”.

وكانت “الكاميرات” رصدت اعتداء الشحات على الشيبي بـ”صفعة”، عقب خسارة الأهلي بثلاثية نظيفة أمام بيراميدز، بمباراة تحصيل حاصل بعد أن حسم الفريق الأحمر لقب الدوري الممتاز في 23 يوليو/تموز الماضي.

🚨🚨🚨🚨🚨 عاااااااجل : الحكم بسجن حسين الشحات لاعب #الأهلي المصري سنة مع إيقاف التنفيذ و غرامة 100 الف جنيه لضربه لاعب بيراميدز pic.twitter.com/T6p9sDScos — نواف التميمي 📊. (@Nawaf_STATS) May 30, 2024

وبعد الواقعة استمعت النيابة لمحمد الشيبي في البلاغ الذي اتهم فيه الشحات بالاعتداء عليه بالضرب والسب.

وكشفت التحقيقات بناء على ما جاء في البلاغ “أقدم المشكو في حقة اللاعب حسين الشحات لاعب النادي الأهلي، على مرأى ومسمع الملايين من المصريين والعرب، على اقتراف جرائم الضرب والسب والقذف والإهانة بحق الشاكي محمد الشيبي لاعب نادي بيراميدز وبحق والدته”.

وأضاف البلاغ: “ترتب على تلك الأفعال أن ألحق بالشاكي أفدح الأضرار الجسدية والمادية والنفسية من خلال انتشار الكثير من الفيديوهات على وسائل التواصل الاجتماعي لواقعة الاعتداء”.