هالاند يقود السيتي للفوز على ولفرهامبتون والاقتراب من صدارة الدوري الإنجليزي (فيديو)

قاد النرويجي إيرلنغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، فريقه للفوز 1/5 على ولفرهامبتون، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل هالاند 4 أهداف (سوبر هاتريك) في الدقائق 12 من ركلة جزاء و35 والدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول من ركلة جزاء، و54، بينما سجل جوليان ألفاريز الهدف الخامس في الدقيقة 85.

وفي الدقيقة 53، سجل هوانغ هي تشان هدف ولفرهامبتون الوحيد.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 82 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطة واحدة خلف أرسنال متصدر الترتيب، مع وجود مباراة مؤجلة لمانشستر سيتي.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد ولفرهامبتون عند 46 نقطة في المركز الحادي عشر.

ودخل مانشستر سيتي المباراة بقوة هجومية ضاربة متمثلة في هالاند ومن خلفه فيل فودين وبرناردو سيلفا وكيفن دي بروين.

على الجانب الآخر، اعتمد ولفرهامبتون على الثنائي هوانغ هي تشان وماتيوس كونيا في الهجوم، لكنهما لم يشكلا أي خطورة على مرمى الحارس إيدرسون.

وفي الدقيقة 12، سجل هالاند الهدف الأول لمانشستر سيتي من ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد خطأ من ريان آيت نوري مدافع ولفرهامبتون، ليمنح فريقه تقدما مبكرا.

واصل سيتي ضغطه على المنافس، وتحرك هجومه بكثافة داخل منطقة جزاء ولفرهامبتون، وصنع العديد من الفرص الخطيرة على مرمى حارس الفريق الضيف.

وفي الدقيقة 35، سجل هالاند الهدف الثاني بعدما استثمر كرة طويلة من زميله رودري في تسديدة قوية سكنت شباك ولفرهامبتون.

ولم تتوقف الأمور عند ذلك، ونجح مانشستر سيتي في إضافة هدف ثالث في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول عبر هالاند مجددا من ركلة جزاء، حصل عليها بعد خطأ من نيلسون سيميدو مدافع ولفرهامبتون.

ولم تشهد باقي دقائق الشوط الأول أي جديد، ليطلق الحكم صفارة نهايته بتقدم مانشستر سيتي بثلاثية نظيفة.

وفي الشوط الثاني، لم يتوقف ضغط مانشستر سيتي وتألق هجومه، لكن ولفرهامبتون فاجأه بهدف عن طريق هوانغ هي تشان في الدقيقة 53، الذي سدد كرة قوية داخل منطقة جزاء مانشستر سيتي، لتسكن الكرة شباك إيدرسون.

لكن رد مانشستر سيتي لم يتأخر سوى دقيقة واحدة، حيث سجل هالاند الهدف الرابع له ولمانشستر سيتي بعدما استقبل عرضية من فودين داخل منطقة الجزاء، بتسديدة قوية سكنت شباك جوزيه سا.

سوبر هاتريك لهالاند 🔥 الهدف الرابع لهالاند في شباك وولفرهامبتون#الدوري_الإنجليزي #مانشسترسيتي_ولفرهامبتون pic.twitter.com/Lo892tNVF4 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 4, 2024

وفي الدقيقة 85، سجل البديل جوليان ألفاريز الهدف الخامس لمانشستر سيتي، بعدما تلقى تمريرة من رودري داخل منطقة الجزاء، ليضع الكرة في الشباك، موقعا على الهدف الخامس.

ولم تشهد باقي دقائق الشوط الثاني أي جديد، ليطلق الحكم صفارة نهايته والمباراة بفوز كبير لمانشستر سيتي على ولفرهامبتون (5-1).