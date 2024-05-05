الوكرة يهزم الريان ويتوَّج بلقب كأس قطر لأول مرة في تاريخه (شاهد)

تُوج الوكرة بلقب كأس قطر لكرة القدم بعدما تغلّب على الريان بهدف دون رد، في المباراة النهائية للنسخة التاسعة من البطولة للمرة الثانية في تاريخه والأولى بمسماها الحالي في استاد عبد الله بن خليفة، السبت.

وسبق للوكرة التتويج بلقب البطولة في عام 1999 تحت مسمى كأس ولي العهد، وجاء هدف الفوز في الدقيقة 80 وسجله البديل ناصر اليزيدي.

وللمرة الأولى، خاض كل من الوكرة والريان نهائي البطولة التي انطلقت بمسماها الحالي لأول مرة في عام 2014، ونجح الوكرة في انتزاع اللقب في مشاركته الثانية بالبطولة، بقيادة المدرب علي رحمة المري الذي تولى مسؤولية الفريق في إبريل/نيسان الماضي بعد إعلان النادي انفصاله عن خوسيه مورسيا.

وأخفق الريان الذي يدربه البرتغالي ليوناردو جارديم في التتويج بلقب البطولة التي شارك فيها للمرة السادسة، إذ سبق له المشاركة في نسخ (2016 و2017 و2018 و2020 و2021).

شوف الهدف |

الوكرة يتقدم 1-0 على الريان عن طريق ناصر اليزيدي في الدقيقة 80#كأس_قطر2024 | #الوكرة_الريان #قنوات_الكاس pic.twitter.com/VtW2RH5Exz — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) May 4, 2024

وفرض الوكرة تفوقه بشكل كبير في الشوط الأول من حيث الاستحواذ والفرص الهجومية لكنه أضاع العديد من الفرص، وألغى الحكم هدفين للفريق سجلهما أيوب عسال ومحمد بن يطو بداعي التسلل، كما تألق الحارس فهد يونس في الدفاع عن شباك الريان.

وفي الشوط الثاني، واصل الوكرة تفوقه لكن الريان فرض حضوره بشكل أفضل من الشوط الأول، وتبادل الفريقان الفرص الهجومية لكن الوكرة نجح في انتزاع الفوز واللقب عبر هدف اليزيدي.

وقال محمد البكري حارس الوكرة عقب المباراة “أود التقدم بالشكر لكل من في النادي، قدّم الجميع كل ما لديهم، بدأنا هذه البطولة بهدف إحراز الكأس، وقدّم كل عنصر أقصى ما لديه في الملعب، الجميع كانوا أبطالًا، كلنا على قلب رجل واحد، والروح الجماعية كان لها دور كبير”.

برنامج المجلس|

لقاءات مراسلنا مع لاعبي الوكرة من داخل حافلة الفريق بعد الفوز باللقب على حساب الريان

#كأس_قطر2024

#مجلس_قناة_الكاس

#قنوات_الكاس pic.twitter.com/6FonsRH3Qe — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) May 4, 2024

وقال زميله أحمد فاضل في تصريحات لقنوات الكأس القطرية نشرتها عبر منصة إكس “قدّمنا مستويات جيدة في السنوات الأخيرة ولم نتوَّج، الآن نتمنى أن يشكل هذا التتويج نقطة انطلاق بالنسبة لنا نحو مزيد من الألقاب”.

وهاجم الريان بشراسة بحثًا عن التعادل، وكاد يسجل في الدقيقة 83 لكن العارضة تصدت لرأسية من شوجو تانيجوتشي، ثم تصدى الحارس ببراعة لرأسية أخرى من غابرييل بيريرا دوس سانتوس.

واستمرت المحاولات الهجومية سجالًا بين الفريقين في الدقائق المتبقية لكنها لم تسفر عن جديد لتنتهي المباراة بفوز الوكرة (1- صفر) وتتويجه باللقب.