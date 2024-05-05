بطل أوروبا للكونغ فو للجزيرة مباشر: ما فعلته لا يقارن بتضحيات أهل غزة (فيديو)

أبدى بطل أوروبا للكونغ فو “نجم الدين أربكان أكيوز” عدم اكتراثه بتهديد الاتحاد الأوربي للعبة بسحب لقب البطولة منه، ردا على رفعه العلم الفلسطيني وأداء رقصة “الدبكة” بعد تتويجه بالميدالية الذهبية.

وقال أربكان، 21 عاما، للجزيرة مباشر إن ما فعله لا يقارن بتضحيات الناس في قطاع غزة.

وأضاف: “ربما أفسدت مستقبلي بهذا الفعل ولكن لا يهم، ليس مهماً على الإطلاق أن ينتهي مستقبلي الرياضي أو أن تأخذ مني ميدالياتي”.

وعقب تتويجه بالميدالية الذهبية في 17ديسمبر/كانون الأول الماضي، لوح أربكان بالعلم الفلسطيني قبل أن يفاجئ الحضور بتأدية رقصة الدبكة.

وقال أربكان إنه لم يكن ليسمع أي اتهامات لو رفع علم أوكرانيا على سبيل المثال، بل كان سيتم الاحتفاء به ورعايته.

وذكر أربكان أنه تأثر بموقف الملاكم الأمريكي الشهير محمد علي كلاي إزاء حرب الولايات المتحدة ضد فيتنام، قائلا إنه أراد أن يظهر نفس الموقف، و”ليحدث ما يحدث بعد ذلك”.

وأضاف أن مشهد الطفلة ريم التي كان يحملها جدها صاحب عبارة “روح الروح”، كان أكثر مشاهد الحرب التي أثرت فيه.

وقال بطل أوروبا في الكونغ فو نجم الدين أربكان للجزيرة مباشر إنه كان يتوقع منعه من الاحتفال بهذه الطريقة والتحقيق معه وصدور عقاب ضده.

وأشار أربكان إلى أنه أخبر والده بفكرته وأنه لم يعترض عليه، وقال له “افعل ما تراه صحيحا” وهو ما فعله.

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