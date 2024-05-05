صلاح يستعيد بريقه ويصنع التاريخ في فوز ليفربول على توتنهام برباعية (فيديو)

كان الدولي المصري محمد صلاح على موعد مع التاريخ في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، خلال فوز فريقه ليفربول 4 / 2 على ضيفه توتنهام هوتسبير، اليوم الأحد، في المرحلة الـ36 للمسابقة.

وافتتح صلاح التسجيل لليفربول في الدقيقة 16 عبر ضربة رأس رائعة، ليصل إلى هدفه التاسع في مرمى توتنهام بالبريميرليغ، ويصبح أكثر لاعبي (الريدز) تسجيلا للأهداف في شباك الفريق الأبيض في البطولة، متفوقا على روجر هانت وكيني دالجليش وإيان راش، أساطير الفريق الأحمر الذين أحرزوا 8 أهداف.

ورفع صلاح رصيده التهديفي في الدوري الإنجليزي إلى 18 هدفا في الموسم الحالي، ليحتل المركز الخامس حاليا بقائمة الهدافين، بفارق 7 أهداف خلف النرويجي إرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي (المتصدر).

وكان قائد منتخب مصر قد سجل 9 أهداف ضد توتنهام بقميص ليفربول قبل مباراة الأمس، بواقع 8 أهداف في الدوري، وهدف وحيد في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2019.

وساهم صلاح بالهدف الثاني لليفربول في الدقيقة 45، الذي أحرزه زميله الأسكتلندي أندي روبرتسون، بعدما تابع تسديدة (الفرعون المصري)، التي ارتدت من حارس مرمى توتنهام.

وأضاف الهولندي كودي جاكبو الهدف الثالث لليفربول في الدقيقة 50، فيما تكفل هارفي إليوت بإحراز الهدف الرابع لأصحاب الأرض في الدقيقة 59 بتسديدة رائعة، من خلال تمريرة حاسمة عبر صلاح.

وبات صلاح، الذي أثار الجدل الأسبوع الماضي بدخوله في مشادة مع الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول خلال لقاء الفريق مع ويستهام يونايتد، أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يصل لحاجز الـ10 أهداف في كل من الصناعة والتسجيل لمدة 3 مواسم متتالية.

وانتفض توتنهام في الشوط الثاني، بعدما أحرز لاعباه البرازيلي ريتشارليسون والكوري الجنوبي هيونج مين سون هدفين في الدقيقتين 73 و77 على الترتيب.

وبتلك النتيجة، ثأر ليفربول من خسارته 1 / 2 أمام توتنهام في مباراة الفريقين بالدور الأول، كما حقق فوزه الثاني فقط في لقاءاته الستة الأخيرة بالبطولة.

وارتفع رصيد ليفربول، إلى 78 نقطة، لكنه بقي في المركز الثالث، في حين توقف رصيد توتنهام عند 60 نقطة في المركز الخامس، لتتقلص آماله في الدخول للمراكز الأربعة الأولى في ترتيب البطولة المؤهلة لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

ويبتعد توتنهام بفارق 7 نقاط خلف أستون فيلا، صاحب المركز الرابع، مع تبقي 3 لقاءات فقط للفريق اللندني بالمسابقة في الموسم الحالي.