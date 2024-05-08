بروسيا دورتموند يقصي باريس سان جيرمان ويتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا (فيديو)
تأهل بروسيا دورتموند إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوزه (1-صفر) على مضيفه باريس سان جيرمان بفضل هدف ماتس هوملز، مساء الثلاثاء، ليفوز (2-صفر) في مجموع المباراتين.
جاء هدف المباراة الوحيد بعد خمس دقائق من انطلاق الشوط الثاني حين استقبل هوملز تمريرة عرضية إثر ركلة ركنية نفذها جوليان براندت ليقابلها بضربة رأس قوية سكنت الشباك، ليكرر الفريق الألماني الفوز بنتيجة مباراة الذهاب نفسها الأسبوع الماضي.
ماتس هوملز يفتتح التسجيل لبوروسيا دورتموند أمام باريس سان جيرمان#دوري_أبطال_أوروبا #بوروسيا_دورتموند #باريس_سان_جيرمان pic.twitter.com/XUMnJJ1GcW
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 7, 2024
ويلعب دورتموند في النهائي، الذي يستضيفه ملعب ويمبلي في الأول من يونيو/حزيران المقبل، مع الفائز من مواجهة ريال مدريد وبايرن ميونيخ التي تقام الأربعاء بعد تعادلهما (2-2) في مباراة الذهاب.
مرتدة بقيادة كريم أديمي ينقذها دوناروما ببراعة #دوري_أبطال_أوروبا | #باريس_دورتموند#UCL pic.twitter.com/wfWvTTrNlM
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 7, 2024