بروسيا دورتموند يقصي باريس سان جيرمان ويتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا (فيديو)

تأهل بروسيا دورتموند إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوزه (1-صفر) على مضيفه باريس سان جيرمان بفضل هدف ماتس هوملز، مساء الثلاثاء، ليفوز (2-صفر) في مجموع المباراتين.

جاء هدف المباراة الوحيد بعد خمس دقائق من انطلاق الشوط الثاني حين استقبل هوملز تمريرة عرضية إثر ركلة ركنية نفذها جوليان براندت ليقابلها بضربة رأس قوية سكنت الشباك، ليكرر الفريق الألماني الفوز بنتيجة مباراة الذهاب نفسها الأسبوع الماضي.

ويلعب دورتموند في النهائي، الذي يستضيفه ملعب ويمبلي في الأول من يونيو/حزيران المقبل، مع الفائز من مواجهة ريال مدريد وبايرن ميونيخ التي تقام الأربعاء بعد تعادلهما (2-2) في مباراة الذهاب.