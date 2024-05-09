ريال مدريد يهزم بايرن ميونخ بهدفين لهدف ويضرب موعدا مع دورتموند في نهائي أبطال أوروبا (فيديو)

قاد المهاجم البديل خوسيلو فريقه ريال مدريد الإسباني إلى قلب الطاولة على ضيفه بايرن ميونيخ الألماني، والفوز عليه 2-1 الأربعاء، على ملعب سانتياغو برنابيو، وبلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لملاقاة بوروسيا دورتموند الألماني.

وسجل خوسيلو الذي دخل في الدقيقة 81، هدفي الفوز في الدقيقتين 88 و90+1، ردًّا على هدف التقدم من الكندي ألفونسو ديفيس لبايرن (68).

وكان الفريقان قد تعادلا 2-2 ذهابا على ملعب “أليانتس أرينا”، ليبلغ ريال النهائي الذي يقام على ملعب ويمبلي في الأول من يونيو/حزيران، حيث سيواجه دورتموند الذي جدد فوزه على باريس سان جيرمان الفرنسي 1-0 الثلاثاء إيابا، بعدما فاز بالنتيجة عينها ذهابا.

ووصل ريال إلى النهائي للمرة الـ18 في تاريخه والأولى منذ تتويجه باللقب الرابع عشر عام 2022 على حساب ليفربول الإنجليزي.

باشر بايرن تهديد مرمى أصحاب الأرض، حين وصلت كرة إلى سيرج غنابري على الجهة اليسرى، لكنه سددها ضعيفة خارج الملعب.

لكن التهديد الجدي جاء من جانب البرازيلي فينيسيوس جونيور، الذي سدد وارتدت كرته من القائم الأيمن، لتصل إلى مواطنه رودريغو الذي فشل في وضعها في المرمى بعدما تصدى له الحارس الألماني المخضرم مانويل نوير.

وخسر بايرن مهاجمه غنابري بسبب الإصابة، فاضطر مدربه توماس توخل إلى استبداله وإدخال الكندي ديفيس.

عاد نوير مجددا للتصدي لكرة ثانية من فينيسيوس الذي سدد من على مشارف المنطقة يسارا وأبعد تسديدته إلى ركنية.

وكاد البديل ديفيس يفتتح التسجيل بتسديدة اصطدمت بداني كارفخال ثم لامست العارضة إلى خارج الملعب.

رد ريال باختراق جديد من فينيسيوس الذي لعب عرضية إلى مواطنه رودريغو، سددها من لمسة واحدة ومرت إلى جانب القائم الأيسر.

وواصل نوير تألقه، فتصدى لتسديدة جديدة من رودريغو، وهذه المرة من ركلة حرة مباشرة، ثم مرة أخرى بمواجهة فينيسيوس.

وافتتح ديفيس التسجيل لبايرن من هجمة مرتدة، حين وصلت عرضية من كاين، فراوغ وسدد بدقة إلى يسار الحارس الأوكراني.

واعتقد أصحاب الأرض أنهم عادلوا بهدف من ديفيس بالخطأ في مرمى فريقه، لكن الحكم ألغاه بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد “في أيه آر” بسبب خطأ من ناتشو على يوزوا كيميش.

ودفع المدرب الإيطالي لريال مدريد كارلو أنشيلوتي بمهاجميه المغربي إبراهيم دياس وخوسيلو بعدما عزز توخل الدفاع بالكوري الجنوبي كيم مين-جاي.

وتمكن ريال من معادلة النتيجة، حين استغل خطأ من نوير الذي فشل في التقاط تسديدة فينيسيوس، لتقع الكرة أمام البديل خوسيلو فيتابعها بسهولة في الشباك.

وعاد خوسيلو ليمنح فريقه الفوز وبطاقة التأهل بتسديدة من داخل المنطقة، إثر عرضية من المدافع الألماني أنطونيو روديغير، بهدف أكد حكم الفيديو المساعد “في أيه آر” صحته بعد عدم احتسابه بداعي التسلل (90+1).