مزاد علني على “منديل” تعهّد فيه “برشلونة” بضم ميسي

طرحت دار (بونهامز) للبيع في مزاد علني، الأربعاء، المنديل الذي كتب عليه اتفاق برشلونة الأول مع ليونيل ميسي بشكل غير رسمي عام 2000.

وكشفت دار المزادات الدولية، أن المزاد على هذه القطعة يبدأ من 220 ألف جنيه إسترليني (274.55 ألف دولار) ويستمر عرضها حتى 17 مايو/أيار الحالي نيابة عن هوراسيو جاجيولي وكيل اللاعب الأرجنتيني.

وتعود قصة المنديل، عندما اكتشف نادي برشلونة الإسباني ميسي، وهو في الـ13 من عمره، لكن لم يكن الجميع في النادي مقتنعين بمؤهلاته.

وتم توقيع المنديل في ديسمبر/كانون الأول 2000 حين اتفق كارليس ريشاك المدير الرياضي لبرشلونة آنذاك، مع هوراسيو جاجيولي وكيل أعمال اللاعب، على ضم المراهق الأرجنتيني الذي أصبح فيما بعد الهدّاف التاريخي للنادي.

وجاءت اللحظة المحورية في تاريخ كرة القدم بعد لقاء ريشاك مع جاجيولي لتناول وجبة غداء عقب مخاوف أبداها خورخي والد اللاعب الأرجنتيني بشأن عدم استجابة النادي لضمه بعد خوض ميسي اختبارات أولية مع النادي الإسباني.

وكتب على المنديل الخاص بنادي بومبيا للتنس “إنه في 14 ديسمبر/كانون الأول 2000 في برشلونة وبحضور السادة مينجيلا وهوراسيو، وافق كارليس ريشاك المدير الرياضي لنادي برشلونة وتحت مسؤوليته وبغض النظر عن أي آراء مخالفة، على التوقيع مع اللاعب ليونيل ميسي بشرط أن يتم ذلك بالمبالغ المتفق عليها”.

The napkin on which Lionel Messi's very first contract with FC Barcelona was signed has officially gone up for auction today in London, with a starting price of around €348,000.

The famous napkin reads as follows:

'In Barcelona on 14 December 2000 in the presence of Josep… pic.twitter.com/TR0CyX2a8V

— 𝐀𝐅𝐂 𝐀𝐉𝐀𝐗 💎 (@TheEuropeanLad) May 8, 2024