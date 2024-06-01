الهلال يحقق لقب كأس ملك السعودية بعد الفوز على النصر بركلات الترجيح

أخفق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مرة جديدة بإحراز أول ألقابه المحلية منذ إنضمامه الى نادي النصر، بعد خسارته امام الهلال بركلات الترجيح (4-5) في نهائي كأس السعودية لكرة القدم بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، مساء الجمعة، على أرضية ملعب الجوهرة المشعة.

وسجّل الصربي ألكسندر ميتروفيتش هدف الهلال في الدقيقة (7) وعادل النصر النتيجة في الدقيقة (88) عن طريق أيمن يحيى برأسية سكنت شباك المغربي ياسين بونو ليحرز الهلال الثنائية بعدما سبق أن توج بلقب الدوري المحلي.

الهلال بطلًا لكأس خادم الحرمين الشريفين 🏆

تهانينا لـ @Alhilal_FC وجماهيره 🎊#أغلى_الكؤوس pic.twitter.com/KIMnxqSOvt — كأس خادم الحرمين الشريفين (@KingCupSA) May 31, 2024

وشهد اللقاء طرد الكولومبي دافيد أوسبينا حارس النصر في الدقيقة (56) بالإضافة إلى طرد ثنائي دفاع الهلال علي البليهي في الدقيقة (87) والسنغالي خاليدو كوليبالي في الدقيقة (90).

وأهدر من الهلال في ركلات الترجيح البرتغالي روبين نيفيش وسعود عبد الحميد، فيما أهدر من النصر البرازيلي أليكس تيليس وعلي الحسن ومشاري النمر ليفوز الهلال 5-4 بركلات الترجيح، ليحصد الهلال اللقب للمرة 11 في تاريخه.

واحتفظ الهلال باللقب الذي حققه في الموسم الماضي بركلات الترجيح أيضا على حساب الوحدة.

وحقق الهلال الفوز للمرة الخامسة على النصر في أربع مسابقات مرتين على صعيد الدوري انتهيا بفوز الهلال ذهابًا وتقاسما النتيجة إيابًا كذلك في نصف نهائي كأس السوبر السعودية وحُسِمَ لصالح الهلال بهدفين لهدف قبل لقاء كأس موسم الرياض الذي فاز فيه الهلال 2-0.