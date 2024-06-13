قال ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين لكرة القدم، الأربعاء، إن إنتر ميامي المنافس في دوري المحترفين الأمريكي سيكون آخر فريق يلعب لصالحه، وأضاف المهاجم أنه يشعر “ببعض الذعر” من فكرة اقتراب اليوم الذي يقرر الاعتزال فيه.

ويملك ميسي، الفائز بكأس العالم 2022، عقدًا مع إنتر ميامي يمتد حتى 2025 بعد انضمامه إلى الفريق في الصيف الماضي بعد فترة قضاها مع باريس سان جيرمان بطل فرنسا.

وأبلغ ميسي شبكة (إي إس بي إن) الرياضية “إنتر ميامي سيكون فريقي الأخير. أحب لعب كرة القدم. أستمتع بكل شيء أكثر لأنني أدرك أنه لا يتبقى لي سوى القليل (من الوقت). لست مستعدًا للرحيل عن كرة القدم. قمت بذلك طوال حياتي، أحب كرة القدم وأستمتع بالتدريب كل يوم والمباريات.. نعم أشعر دائمًا ببعض الخوف من انتهاء كل ذلك”.

وتابع “حقيقة فوزنا بكأس العالم ساعدني كثيرًا في رؤية الأمور بطريقة أخرى، أدرك أنه لا يوجد الكثير من الوقت، لذا أقضي وقتًا ممتعًا مع النادي، وأنا محظوظ بوجود زملاء وأصدقاء جيدين بجانبي، أنا سعيد في إنتر ميامي، وأعتقد أنه سيكون فريقي الأخير”.

وأشار إلى أنه يستمتع أيضًا بوقته مع المنتخب الوطني، “حيث لدي أيضًا أصدقاء جيدون، وأستمتع بتلك التفاصيل الصغيرة التي أعلم أنني سأفتقدها عندما أتوقف عن اللعب”.

وانضم اللاعب البالغ من العمر 36 عامًا إلى إنتر ميامي الصيف الماضي، منهيًا 20 عامًا قضاها في أوروبا لعب فيها مع برشلونة وباريس سان جيرمان.

وسجل الفائز بجائزة الكرة الذهبية 8 مرات 14 هدفًا في المسابقات جميعها لفريق إنتر ميامي الذي يتصدر القسم الشرقي هذا الموسم.

وانضم ميسي إلى زملائه السابقين في برشلونة لويس سواريز وسيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا في ميامي.

ويعد ميسي هداف برشلونة برصيد 672 هدفًا وسجل 32 هدفًا مع 35 تمريرة حاسمة في الموسمين اللذين قضاهما في باريس سان جيرمان، في مسيرة حافلة شهدت فوزه بـ40 لقبًا للنادي والمنتخب، بما في ذلك 4 بطولات دوري أبطال أوروبا ولقب كوبا أمريكا، بالإضافة إلى تتويجه بكأس العالم 2022.

ويستعد ميسي، الفائز بالكرة الذهبية 8 مرات، مع منتخب بلاده للدفاع عن لقب كوبا أمريكا في البطولة التي تنطلق يوم 20 يونيو/حزيران في الولايات المتحدة.