تعرف إلى جدول مباريات تصفيات كأس العالم 2026 للمنتخبات الإفريقية

بدأت تصفيات كأس العالم 2026 في إفريقيا بإثارة عالية، حيث شهدت الفرق مواجهات حامية في سعيها للتأهل إلى البطولة العالمية.

انطلقت الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى النهائيات في الولايات المتحدة، كندا، والمكسيك في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، وشهدت مباريات قوية.

استمرت المنافسات بوتيرة متسارعة في الجولتين الثالثة والرابعة، حيث تقاتل الفرق من أجل حلم التأهل إلى أكبر حدث كروي عالمي.

وفيما يلي جدول مباريات التصفيات الإفريقية لكأس العالم 2026 وتواريخها المقبلة:

الجولة الخامسة

17-25 مارس/آذار 2025

بوركينا فاسو ضد جيبوتي (المجموعة الأولى)

سيراليون ضد غينيا بيساو (المجموعة الأولى)

إثيوبيا ضد مصر (المجموعة الأولى)

جمهورية الكونغو الديمقراطية ضد جنوب السودان (المجموعة الثانية)

توغو ضد موريتانيا (المجموعة الثانية)

السودان ضد السنغال (المجموعة الثانية)

جنوب إفريقيا ضد ليسوتو (المجموعة الثالثة)

زيمبابوي ضد بنين (المجموعة الثالثة)

رواندا ضد نيجيريا (المجموعة الثالثة)

الرأس الأخضر ضد موريشيوس (المجموعة الرابعة)

ليبيا ضد أنغولا (المجموعة الرابعة)

إسواتيني ضد الكاميرون (المجموعة الرابعة)

تنزانيا ضد الكونغو (المجموعة الخامسة)

النيجر ضد المغرب (المجموعة الخامسة)

الجابون ضد سيشل (المجموعة السادسة)

غامبيا ضد كينيا (المجموعة السادسة)

بوروندي ضد ساحل العاج (المجموعة السادسة)

غينيا ضد الصومال (المجموعة السابعة)

موزمبيق ضد أوغندا (المجموعة السابعة)

بوتسوانا ضد الجزائر (المجموعة السابعة)

غينيا الاستوائية ضد ساو تومي وبرينسيب (المجموعة الثامنة)

مالاوي ضد ناميبيا (المجموعة الثامنة)

ليبيريا ضد تونس (المجموعة الثامنة)

غانا ضد تشاد (المجموعة التاسعة)

جمهورية إفريقيا الوسطى ضد مدغشقر (المجموعة التاسعة)

جزر القمر ضد مالي (المجموعة التاسعة)

الجولة السادسة

17-25 مارس/آذار 2025

غينيا بيساو ضد بوركينا فاسو (المجموعة الأولى)

مصر ضد سيراليون (المجموعة الأولى)

إثيوبيا ضد جيبوتي (المجموعة الأولى)

موريتانيا ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية (المجموعة الثانية)

السنغال ضد توغو (المجموعة الثانية)

السودان ضد جنوب السودان (المجموعة الثانية)

بنين ضد جنوب إفريقيا (المجموعة الثالثة)

نيجيريا ضد زيمبابوي (المجموعة الثالثة)

رواندا ضد ليسوتو (المجموعة الثالثة)

أنغولا ضد الرأس الأخضر (المجموعة الرابعة)

الكاميرون ضد ليبيا (المجموعة الرابعة)

إسواتيني ضد موريشيوس (المجموعة الرابعة)

الكونغو ضد زامبيا (المجموعة الخامسة)

المغرب ضد تنزانيا (المجموعة الخامسة)

كينيا ضد الجابون (المجموعة السادسة)

ساحل العاج ضد غامبيا (المجموعة السادسة)

بوروندي ضد سيشل (المجموعة السادسة)

أوغندا ضد غينيا (المجموعة السابعة)

الجزائر ضد موزمبيق (المجموعة السابعة)

بوتسوانا ضد الصومال (المجموعة السابعة)

ناميبيا ضد غينيا الاستوائية (المجموعة الثامنة)

تونس ضد مالاوي (المجموعة الثامنة)

ليبيريا ضد ساو تومي وبرينسيب (المجموعة الثامنة)

مدغشقر ضد غانا (المجموعة التاسعة)

جمهورية إفريقيا الوسطى ضد مالي (المجموعة التاسعة)

جزر القمر ضد تشاد (المجموعة التاسعة)

الجولة السابعة

1-9 سبتمبر/أيلول 2025

غينيا بيساو ضد سيراليون (المجموعة الأولى)

جيبوتي ضد بوركينا فاسو (المجموعة الأولى)

مصر ضد إثيوبيا (المجموعة الأولى)

موريتانيا ضد توغو (المجموعة الثانية)

جنوب السودان ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية (المجموعة الثانية)

السنغال ضد السودان (المجموعة الثانية)

بنين ضد زيمبابوي (المجموعة الثالثة)

ليسوتو ضد جنوب إفريقيا (المجموعة الثالثة)

نيجيريا ضد رواندا (المجموعة الثالثة)

أنغولا ضد ليبيا (المجموعة الرابعة)

موريشيوس ضد الرأس الأخضر (المجموعة الرابعة)

الكاميرون ضد إسواتيني (المجموعة الرابعة)

الكونغو ضد تنزانيا (المجموعة الخامسة)

المغرب ضد نيجر (المجموعة الخامسة)

كينيا ضد غامبيا (المجموعة السادسة)

سيشل ضد الجابون (المجموعة السادسة)

ساحل العاج ضد بوروندي (المجموعة السادسة)

أوغندا ضد موزمبيق (المجموعة السابعة)

الصومال ضد غينيا (المجموعة السابعة)

الجزائر ضد بوتسوانا (المجموعة السابعة)

ناميبيا ضد مالاوي (المجموعة الثامنة)

ساو تومي وبرينسيب ضد غينيا الاستوائية (المجموعة الثامنة)

تونس ضد ليبيريا (المجموعة الثامنة)

مدغشقر ضد جمهورية إفريقيا الوسطى (المجموعة التاسعة)

تشاد ضد غانا (المجموعة التاسعة)

مالي ضد جزر القمر (المجموعة التاسعة)

الجولة الثامنة

1-9 سبتمبر/أيلول 2025

بوركينا فاسو ضد مصر (المجموعة الأولى)

غينيا بيساو ضد جيبوتي (المجموعة الأولى)

سيراليون ضد إثيوبيا (المجموعة الأولى)

جمهورية الكونغو الديمقراطية ضد السنغال (المجموعة الثانية)

موريتانيا ضد جنوب السودان (المجموعة الثانية)

توغو ضد السودان (المجموعة الثانية)

جنوب إفريقيا ضد نيجيريا (المجموعة الثالثة)

بنين ضد ليسوتو (المجموعة الثالثة)

زيمبابوي ضد رواندا (المجموعة الثالثة)

الرأس الأخضر ضد الكاميرون (المجموعة الرابعة)

أنغولا ضد موريشيوس (المجموعة الرابعة)

ليبيا ضد إسواتيني (المجموعة الرابعة)

زامبيا ضد المغرب (المجموعة الخامسة)

تنزانيا ضد النيجر (المجموعة الخامسة)

الجابون ضد ساحل العاج (المجموعة السادسة)

كينيا ضد سيشل (المجموعة السادسة)

غامبيا ضد بوروندي (المجموعة السادسة)

غينيا ضد الجزائر (المجموعة السابعة)

أوغندا ضد الصومال (المجموعة السابعة)

موزمبيق ضد بوتسوانا (المجموعة السابعة)

غينيا الاستوائية ضد تونس (المجموعة الثامنة)

ناميبيا ضد ساو تومي وبرينسيب (المجموعة الثامنة)

مالاوي ضد ليبيريا (المجموعة الثامنة)

غانا ضد مالي (المجموعة التاسعة)

مدغشقر ضد تشاد (المجموعة التاسعة)

جمهورية إفريقيا الوسطى ضد جزر القمر (المجموعة التاسعة)

الجولة التاسعة

6-14 أكتوبر/تشرين الأول 2025

جيبوتي ضد مصر (المجموعة الأولى)

سيراليون ضد بوركينا فاسو (المجموعة الأولى)

إثيوبيا ضد غينيا بيساو (المجموعة الأولى)

جنوب السودان ضد السنغال (المجموعة الثانية)

توغو ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية (المجموعة الثانية)

السودان ضد موريتانيا (المجموعة الثانية)

ليسوتو ضد نيجيريا (المجموعة الثالثة)

زيمبابوي ضد جنوب إفريقيا (المجموعة الثالثة)

رواندا ضد بنين (المجموعة الثالثة)

موريشيوس ضد الكاميرون (المجموعة الرابعة)

ليبيا ضد الرأس الأخضر (المجموعة الرابعة)

إسواتيني ضد أنغولا (المجموعة الرابعة)

تنزانيا ضد زامبيا (المجموعة الخامسة)

النيجر ضد المغرب (المجموعة الخامسة)

سيشيل ضد ساحل العاج (المجموعة السادسة)

غامبيا ضد الجابون (المجموعة السادسة)

بوروندي ضد كينيا (المجموعة السادسة)

الصومال ضد الجزائر (المجموعة السابعة)

موزمبيق ضد غينيا (المجموعة السابعة)

بوتسوانا ضد أوغندا (المجموعة السابعة)

ساو تومي وبرينسيب ضد تونس (المجموعة الثامنة)

مالاوي ضد غينيا الاستوائية (المجموعة الثامنة)

ليبيريا ضد ناميبيا (المجموعة الثامنة)

تشاد ضد مالي (المجموعة التاسعة)

جمهورية إفريقيا الوسطى ضد مدغشقر (المجموعة التاسعة)

كوموروس ضد مالي (المجموعة التاسعة)

الجولة العاشرة

6-14 أكتوبر/تشرين الأول 2025

بوركينا فاسو ضد إثيوبيا (المجموعة الأولى)

جيبوتي ضد سيراليون (المجموعة الأولى)

مصر ضد غينيا بيساو (المجموعة الأولى)

جمهورية الكونغو الديمقراطية ضد السودان (المجموعة الثانية)

جنوب السودان ضد توغو (المجموعة الثانية)

السنغال ضد موريتانيا (المجموعة الثانية)

جنوب إفريقيا ضد رواندا (المجموعة الثالثة)

ليسوتو ضد زيمبابوي (المجموعة الثالثة)

نيجيريا ضد بنين (المجموعة الثالثة)

الرأس الأخضر ضد إسواتيني (المجموعة الرابعة)

موريشيوس ضد ليبيا (المجموعة الرابعة)

الكاميرون ضد أنغولا (المجموعة الرابعة)

زامبيا ضد النيجر (المجموعة الخامسة)

المغرب ضد الكونغو (المجموعة الخامسة)

الجابون ضد بوروندي (المجموعة السادسة)

سيشيل ضد غامبيا (المجموعة السادسة)

ساحل العاج ضد كينيا (المجموعة السادسة)

غينيا ضد بوتسوانا (المجموعة السابعة)

الصومال ضد موزمبيق (المجموعة السابعة)

الجزائر ضد أوغندا (المجموعة السابعة)

غينيا الاستوائية ضد ليبيريا (المجموعة الثامنة)

ساو تومي وبرينسيب ضد مالاوي (المجموعة الثامنة)

تونس ضد ناميبيا (المجموعة الثامنة)

غانا ضد جزر القمر (المجموعة التاسعة)

تشاد ضد جمهورية إفريقيا الوسطى (المجموعة التاسعة)

مالي ضد مدغشقر (المجموعة التاسعة)

الدور الثاني

10-18 نوفمبر/تشرين الثاني 2025

سيقوم الدور الثاني بوضع أفضل منتخبات احتلت المركز الثاني في المجموعات في مواجهة نصف النهائي في مباراتين، تليها المباراة النهائية. الفائز في هذا الدور سيشارك في بطولة ملحق كأس العالم “FIFA”.