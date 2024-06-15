ألمانيا تدك شباك إسكتلندا بخماسية في افتتاح بطولة الأمم الأوروبية (فيديو)

سحقت ألمانيا صاحبة الضيافة 10 لاعبين من منتخب إسكتلندا الذي بدا بلا قوة 5-1 في افتتاح بطولة أوروبا لكرة القدم، مساء الجمعة.

واستهلت ألمانيا مهرجان الأهداف في الدقيقة العاشرة إذ وصلت الكرة بعد تمريرات قصيرة عدة لفلوريان فيرتس على حدود منطقة الجزاء الذي سددها بقوة، وحاول الحارس أنجوس جون التصدي لها، ولكن اصطدمت بالقائم الأيمن وسكنت الشباك.

وجاء الهدف الثاني في الدقيقة 19 حين مرر كاي هافرتس الكرة لجمال موسيالا داخل منطقة الجزاء، ليسدد الأخير الكرة بقوة في الشباك.

وفي الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول جاء الهدف الثالث من ركلة جزاء بعد تدخل عنيف من رايان بورتيوس، الذي نال بطاقة حمراء، على إلكاي غندوغان داخل المنطقة، وسجل هافرتس ركلة الجزاء بنجاح.

وأضاف نيكلاس فولكروج الهدف الرابع لألمانيا في الدقيقة 68 بتسديدة صاروخية من داخل المنطقة مرت أعلى الزاوية اليسرى لداخل الشباك.

وألغى الحكم هدفًا خامسًا لألمانيا بسبب وجود تسلل على فولكروج في الدقيقة 76.

وقلصت إسكتلندا الفارق في الدقيقة 87 بهدف بنيران صديقة من مدافع ألمانيا أنطونيو روديغر بالخطأ في مرماه.

لكن إيمري تشان زاد معاناة إسكتلندا بتسجيل الهدف الخامس بتسديدة من خارج المنطقة.

وستلعب ألمانيا مع المجر في مباراتها المقبلة بالمجموعة الأولى بينما ستحاول إسكتلندا التعويض أمام سويسرا.