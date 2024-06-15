يورو 2024.. إسبانيا تقسو على كرواتيا بثلاثية نظيفة (فيديو)

استهل منتخب إسبانيا مشواره في المجموعة الحديدية لبطولة أمم أوروبا لكرة القدم يورو 2024 بفوز كبير على نظيره الكرواتي بنتيجة (0-3) على الملعب الأولمبي في برلين، مساء السبت.

وكان لاعب الوسط فابيان رويز قاسما مشتركا في الهدفين الأول والثاني، حيث مرر كرة إلى ألفارو موراتا الذي افتتح النتيجة في الدقيقة 29.

وهز موراتا شباك كرواتيا بالتخصّص بعدما سجل أمام الفريق ذاته في النسختين الماضيتين يورو 2016 ويورو 2020.

ورفع مهاجم أتلتيكو مدريد رصيده إلى 7 أهداف في مشاركاته ببطولات اليورو، ليكون ثالث هدافي البطولة متساويا مع الإنجليزي آلان شيرر والفرنسي أنطوان غريزمان، ويسبقهما الأيقونة الفرنسي ميشيل بلاتيني (9 أهداف) بينما يعتلي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الصدارة بـ14 هدفا.

وأضاف فابيان رويز الهدف الثاني لإسبانيا بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 32.

وبعد مرور أقل من دقيقتين بالوقت بدل الضائع من الشوط الأول، سجل داني كارفاخال الهدف الثالث مستفيدا من عرضية زميله الواعد لامين يامال الذي أصبح أصغر لاعب يشارك أساسيا في تاريخ بطولات اليورو ببلوغه 16 عاما و338 يوما.

واقتنص منتخب إسبانيا أول 3 نقاط في المجموعة الثانية ليتنفس الصُّعداء قبل صدام قوي جديد أمام إيطاليا حامل اللقب في الجولة الثانية.

أما المنتخب الكرواتي فتعرّض لصدمة مبكرة يأمل تداركها عندما يواجه ألبانيا، الأربعاء المقبل، لينعش آماله في التأهل للدور الثاني قبل مواجهة إيطاليا في الجولة الثالثة.