سلوفينيا تُفسد عودة إريكسن الخيالية وتتعادل مع الدنمارك ببطولة الأمم الأوروبية (فيديو)

توج الدنماركي كريستيان إريكسن عودته الرائعة إلى بطولة أوروبا لكرة القدم بتسجيل هدف بعد 1100 يوم من تعرضه لأزمة قلبية، لكن سلوفينيا خطفت التعادل 1-1 بعد مباراة مثيرة في افتتاح المجموعة الثالثة من بطولة أوروبا 2024، اليوم الأحد.

وتلقى إريكسن، الذي انهار على أرض الملعب خلال مباراة الدنمارك الافتتاحية في بطولة أوروبا 2020 أمام فنلندا في كوبنهاغن، تمريرة ذكية من يوناس ويند ليطلق تسديدة قوية إلى الشباك منحت فريقه التقدم بعد 17 دقيقة.

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وكان إريكسن قادرا على مضاعفة النتيجة لكنه أطلق تسديدتين بقدمه اليسرى بعيدا عن المرمى، وكانت الدنمارك قريبة من تسجيل هدف ثاني منتصف الشوط الثاني لكن يان أوبلاك حارس سلوفينيا تصدى لتسديدة راسموس هويلوند من مسافة قريبة.

وأثبتت تلك الفرص المهدرة أنها كلفت الفريق الدنماركي غاليا عندما سدد بنيامين سيسكو مهاجم سلوفينيا في القائم في الدقيقة 76، وبعد دقيقة سجل المدافع إريك يانزا هدف التعادل بعد تسديدة ارتطمت في الدفاع وغيرت اتجاهها لتخدع كاسبر شمايكل.

وبهذه النتيجة، نجح المنتخب السلوفيني في الحصول على أول نقطة في مشواره بالبطولة، وهو الذي يشارك بها للمرة الثانية، بعدما سبق له المشاركة في نسخة عام 2000 في هولندا وبلجيكا.

على الجانب الآخر، فشل منتخب الدنمارك الذي وصل إلى الدور قبل النهائي من النسخة الماضية، في تحقيق الفوز في المباراة الأولى له بالبطولة للنسخة الثانية على التوالي، بعدما فشل في تحقيق ذلك في النسخة الماضية لدى خسارته في أولى مبارياته أمام فنلندا (0-1).