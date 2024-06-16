شاهد: إيطاليا حامل اللقب تفوز بشق الأنفس 2-1 على ألبانيا في يورو 2024

تعافت إيطاليا حاملة اللقب من صدمة تلقيها لهدف مبكر أمام ألبانيا في غضون 23 ثانية لتبدأ مشوارها في بطولة الأمم الأوروبية لكرة القدم 2024 بالفوز (2-1) أمام جماهير كبيرة ساندت المنافس، مساء السبت.

واستغل نديم باجرمي رمية تماس ضعيفة من فيدريكو ديماركو ليسدد الكرة في مرمى جيانلويجي دوناروما مسجلا أسرع هدف على الإطلاق في بطولة أوروبا.

وأدركت إيطاليا التعادل في الدقيقة 11 بضربة رأس من اليساندرو باستوني ثم وضع نيكولو باريلا الفريق في المقدمة بعدها بـ 5 دقائق بعد أن قابل الكرة، إثر ابعاد سيئ بتسديدة رائعة من على حافة منطقة الجزاء.

وبينما سيطرت إيطاليا إلى المباراة بشكل كبير بعد هدف باجرمي، فإنها لم تصنع سوى القليل من الفرص الحقيقية في الشوط الثاني، وظهر المدرب لوتشيانو سباليتي محبطا بشكل متزايد حيث لم يتمكن فريقه من حسم المباراة رغم تمسكه بالفوز ليتقدم لصدارة المجموعة الثانية مشاركة مع إسبانيا.