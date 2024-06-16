يورو 2024.. البديل فيغورست يسجل هدفا من أول لمسة ويقود هولندا لفوز متأخر 2-1 على بولندا (فيديو)

سجل البديل فاوت فيغورست هدفًا من أول لمسة تقريبًا في الدقيقة 83 ليقود هولندا للفوز 2-1 على بولندا في مستهل مشوارهما بالمجموعة الرابعة لبطولة أوروبا لكرة القدم، اليوم الأحد.

وبعد نزوله بوقت قصير قابل فيغورست تمريرة من نيثن آكي في الشباك، لتحصل هولندا على 3 نقاط مستحقة.

وكما كان متوقعًا، سيطر الهولنديون منذ البداية بهجمات سلسة، لكنهم أصيبوا بالصدمة في الدقيقة 16 عندما ارتقى آدم بوكسا، الذي حل بدلًا من هداف بولندا المصاب روبرت ليفاندوفسكي، فوق 3 مدافعين ليضع الكرة برأسه في الشباك من ركلة ركنية نفذها القائد بيوتر جيلينسكي.

وأدركت هولندا التعادل في الدقيقة 29 بتسديدة منخفضة من المهاجم كودي جاكبو من خارج منطقة الجزاء اصطدمت بالمدافع بارتوش سالامون لتسكن الشباك.

وأهدر الهولنديون سلسلة من الفرص في الشوط الأول إذ سدد لاعب الوسط الأنيق تيجاني ريندرز كرة بعيدًا عن المرمى، وأهدر ممفيس ديباي فرصتين سانحتين، وسدد جاكبو تسديدة أخرى فوق العارضة وتصدى الحارس لتسديدة فيرجيل فان دايك من مسافة قريبة.

وأهدر الهولنديون المزيد من الفرص في الشوط الثاني، إذ سدد دينزل دمفريس ضربة رأس أبعدها الحارس فويتشيخ شتينسني بينما سدد تشافي سيمونز بعيدًا بعد هجمة مرتدة قبل أن ينقذ فيخورست فريقه.

وبعد أن كانوا في موقف دفاعي لفترات طويلة من المباراة تخلى البولنديون عن حذرهم قرب النهاية، وكان من الممكن أن يتعادلوا من تسديدة كارول شفيدرسكي، لكن تصدى لها بارت فيربروخن.

بهذا الفوز، حصدت هولندا أول 3 نقاط لها بالمجموعة الرابعة التي تضم أيضًا فرنسا المرشحة بقوة لإحراز اللقب، والنمسا التي يرشحها كثر للعب دور الحصان الأسود.