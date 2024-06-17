بلينغهام يقود إنجلترا للفوز على صربيا بهدف في مستهل مشوارها بأمم أوروبا (فيديو)

سجل جود بلينغهام هدفًا مبكرًا من ضربة رأس ليقود إنجلترا للفوز 1-صفر على صربيا في المجموعة الثالثة ببطولة الأمم الأوروبية لكرة القدم، مساء الأحد.

وتقدمت إنجلترا في النتيجة في الدقيقة 13 عندما اندفع بلينغهام ليحوّل عرضية لعبها بوكايو ساكا، وغيّرت مسارها إلى داخل المرمى مكللًا هجمة بدأها اللاعب البالغ عمره 20 عامًا من منتصف الملعب.

وهيمن فريق المدرب جاريث ساوثغيت على الكرة، لكنه واجه صعوبة في هز الشباك أمام الدفاع القوي لصربيا، التي لم تكن لها أي محاولة على المرمى في الشوط الأول.

وتحسن أداء صربيا في الشوط الثاني، لكنها لم تصنع فرصًا محققة وتصدى بريدراج رايكوفيتش حارس مرمى صربيا ببراعة لضربة رأس لعبها هاري كين من مسافة قريبة، وحولها لتصطدم بالعارضة في الدقيقة 77.

وبذلك الفوز يعتلي المنتخب الإنجليزي صدارة ترتيب المجموعة منذ الجولة الأولى برصيد 3 نقاط، وذلك بعد تعادل كل من الدنمارك وسلوفينيا في الجولة ذاتها، في وقت سابق الأحد.

ويواجه المنتخب الإنجليزي في الجولة التالية نظيره الدنماركي، الخميس المقبل، ويلعب المنتخب الصربي مع نظيره السلوفيني في اليوم ذاته.