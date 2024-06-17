رومانيا تهزم أوكرانيا بثلاثية وتحقق فوزا تاريخيا في أمم أوربا (فيديو)
فاز منتخب رومانيا على نظيره الأوكراني (3-0)، اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الخامسة ببطولة كأس أمم أوربا 2024 المقامة حاليا في ألمانيا.
ونجح المنتخب الروماني في تحقيق أول فوز له في تاريخ مشاركاته بالبطولة منذ نسخة عام 2000 في هولندا وبلجيكا، حينما تغلب على إنجلترا (3-2) في دور المجموعات بتلك البطولة، ليصبح بذلك الفوز الثاني له خلال 5 مشاركات بمنافسات اليورو.
اقرأ أيضاlist of 4 items
يورو 2024.. إسبانيا تقسو على كرواتيا بثلاثية نظيفة (فيديو)
شاهد: إيطاليا حامل اللقب تفوز بشق الأنفس 2-1 على ألبانيا في يورو 2024
يورو 2024.. البديل فيغورست يسجل هدفا من أول لمسة ويقود هولندا لفوز متأخر 2-1 على بولندا (فيديو)
وتقدم المنتخب الروماني في الدقيقة 29 عن طريق نيكولاس ستانسيو، قبل أن يضيف زميله رازفان مارين الهدف الثاني في الدقيقة 53.
وفي الدقيقة 57 سجل دينيس دراجوش الهدف الثالث للمنتخب الروماني.
وصمد دفاع رومانيا المتماسك لمنع أي عودة لأوكرانيا وحقق الفوز الثاني للبلاد في 17 مباراة في تاريخ بطولة أوربا.
وتعانق لاعبو رومانيا بعد صفارة النهاية واحتفلوا مع الجماهير السعيدة.
وتوقفت المباراة لفترة وجيزة بعد نزول مشجعين اثنين إلى أرضية الملعب لكن سرعان ما اصطحبهما المشرفون إلى خارج الملعب.