يورو 2024.. سلوفاكيا تهزم بلجيكا بهدف نظيف وتقنية الفيديو تحرم لوكاكو من هدفين (فيديو)

فاز المنتخب السلوفاكي على نظيره البلجيكي بهدف نظيف، اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الخامسة ببطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم المقامة حاليا في ألمانيا.

وحقق الفريق السلوفاكي مفاجأة كبيرة بتحقيقه الفوز على نظيره البلجيكي المرشح، ليس فقط لتصدر المجموعة، بل وللفوز بالبطولة.

وتسببت تقنية الفيديو في إلغاء هدفين للهداف البلجيكي روميلو لوكاكو، وافتتح منتخب سلوفاكيا التسجيل بعد 6 دقائق فقط من بداية المباراة عن طريق إيفان شرانز الذي استغل خطأ دفاعيا فادحا، وأخفق منتخب بلجيكا في إدراك التعادل رغم تفوقه في الاستحواذ والضغط الهجومي.

واستطاع لوكاكو هز الشباك مرتين، لكن تقنية الفيديو أسفرت في إلغاء الهدف في المرتين، وذلك بداعي التسلل في الدقيقة 56 وبداعي وجود لمسة يد من جانب لويس أوبيندا خلال بناء الهجمة قبل دقائق قليلة من نهاية المباراة.

وتلقت بلجيكا بذلك أول هزيمة تحت قيادة دومينيكو تيديسكو الذي تولى تدريب المنتخب في فبراير/ شباط 2023، إذ أنها الهزيمة الأولى لبلجيكا خلال 16 مباراة.

وحصدت سلوفاكيا بذلك أول 3 نقاط لها في المجموعة الخامسة التي شهدت، في وقت سابق اليوم، فوز رومانيا بثلاثية نظيفة على أوكرانيا.

وتخوض بلجيكا مباراتها الثانية في المجموعة أمام رومانيا، السبت المقبل، بينما تلتقي سلوفاكيا مع أوكرانيا، الجمعة.