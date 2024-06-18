الزمالك يطالب بالتحقيق مع حكم مباراة المصري ويعلن شروطه لخوض مواجهة الأهلي

اقتنص المصري البورسعيدي فوزا مثيرا من مضيفه الزمالك (2-1)، الإثنين، في المرحلة السادسة والعشرين من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وعلى استاد برج العرب، أنهى المصري الشوط الاول متقدما بهدف سجله التونسي فخر الدين بن يوسف في الدقيقة 20 ثم أضاف محمد الشامي الهدف الثاني في الدقيقة 86 بعد أن أهدر أحمد سيد زيزو ضربة جزاء للزمالك في الدقيقة 73.

وفي الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للمباراة، سجل يوسف أوباما الهدف الوحيد للزمالك.

الفوز رفع رصيد المصري إلى 42 نقطة في المركز الثاني وتوقف رصيد الزمالك عند 31 نقطة في المركز الحادي عشر.

المطالبة بتحقيق عاجل

وشهدت المباراة إحدى اللقطات المثيرة تحكيميا، حيث طالب نادي الزمالك في بيان رسمي، بفتح تحقيق عاجل فيما حدث، بالإضافة لعدم خوضه أي مباراة في الدور الثاني بعد مباراة فاركو المقبلة في لقاء مؤجل من الجولة 12 من الدوري.

وأهدر زيزو لاعب الزمالك فرصة تسجيل هدف التعادل لفريقه من ركلة جزاء بعد أن سدد الكرة لترتد من العارضة، إلا أن الحكم قرر أن الكرة لم تتخط َ بكامل محيطها خط المرمى.

وشدد البيان على الاستياء مما سماها “التجاوزات التحكيمية الصارخة” التي شهدتها المباراة وغيرها من تجاوزات سابقة جعلت من وجود تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) تكلفة لا طائل منها في ظل تدهور مستوى التحكيم بصفة عامة سواء داخل الملعب أو خارجه.

وطالب البيان بالتحقيق العاجل فيما حدث من مخالفات تحكيمية -وصفها بالصارخة- في مباراة المصري والتي تسببت في تغيير نتيجة المباراة بعد إلغاء هدف لاعبه سيد زيزو.

كما طالب البيان بإيقاف كل من حكم الساحة وحكم تقنية الفيديو ومنعهما من إدارة أي مباريات مقبلة للنادي على أن يتم إخطار النادي بنتيجة التحقيق حتى يتخذ القرارات اللازمة في حالة وجود تربص أو تعمد.

“لن نخوض مباراة الأهلي”

وأكد البيان أن الزمالك لن يخوض مباراة الأهلي المقرر إقامتها 25 يونيو/حزيران الجاري ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري المصري قبل خوض كافة الفرق باقي المباريات المؤجلة من الدور الأول لمسابقة الدوري.

وطالب البيان بانتداب لجنة محايدة من خارج مجلس إدارة اتحاد كرة القدم ورابطة الأندية لإعادة تنظيم وترتيب مباريات الدوري بما يضمن الحياد الكامل.

في السياق، قرر عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك توقيع غرامة مالية على محمد عواد حارس مرمى الفريق، بخصم 25% من قيمة عقده مع النادي.

وذكر المركز الإعلامي لنادي الزمالك أن قرار الخصم من عواد جاء بسبب ما بدر منه بالاعتداء على زميله حسام عبد المحيد خلال المواجهة مع المصري البورسعيدي.