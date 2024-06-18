صاروخية غولر تقود تركيا لفوز مثير على جورجيا بثلاثية في يورو 2024 (فيديو)

سجّل أردا غولر لاعب ريال مدريد هدفا رائعا بتسديدة صاروخية من مسافة بعيدة، ليقود منتخب تركيا إلى فوز مثير على جورجيا بنتيجة (3-1) اليوم الثلاثاء في افتتاح منافسات المجموعة السادسة لبطولة أمم أوروبا لكرة القدم بألمانيا.

تقدم المنتخب التركي بهدف سجله ميرت مولدور من تسديدة قوية في الدقيقة 25.

وأدرك منتخب جورجيا، الذي يشارك لأول مرة في تاريخه ببطولة اليورو، هدف التعادل عبر مهاجمه جورجيس ميكاوتازدي في الدقيقة 32 بعد تمريرة من زميله جورجي كوشوراشفيلي.

وفي الدقيقة 65، فوجئ أكثر من 80 ألف متفرج في مدرجات ملعب سيجنال إدونا بارك بكرة سددها أردا غولر بيسراه في المقص الأيمن، ليسجل لاعب ريال مدريد هدفا ثانيا بطريقة رائعة.

وأضاف محمد كريم أكتوركوجلو الهدف الثالث لتركيا بعد هجمة مرتدة مسددا الكرة في المرمى الخالي من حارسه في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع.

وانتزع الأتراك 3 نقاط ثمينة قبل الاختبار الصعب أمام البرتغال، السبت المقبل، في الجولة الثانية، بينما سيلعب منتخب جورجيا ضد التشيك في اليوم نفسه.

وقبل ساعة من المباراة، وقعت اشتباكات بين الجماهير التركية والجورجية في إحدى زوايا ملعب دورتموند، حيث تشاجرت الجماهير مع إلقاء القوارير ومقذوفات أخرى قبل تدخل الشرطة الألمانية لتهدئة الأمور.

وكان من المتوقع قبل المباراة حضور أعداد كبيرة من الجماهير التركية حيث تبلغ الجالية التركية في ألمانيا نحو مليونين و900 ألف شخص.