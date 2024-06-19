البرتغال يفوز بشق الأنفس 2-1 على التشيك في انطلاقة مشواره بيورو 2024 (شاهد)

انتزع منتخب البرتغال، مساء الثلاثاء، فوزا بشق الأنفس بالتغلب على نظيره التشيك بنتيجة (2-1) على ملعب لايبزيج في الجولة الأولى بالمجموعة السادسة لبطولة أمم أوروبا 2024 لكرة القدم بألمانيا.

ولم يحافظ منتخب التشيك على تقدمه بهدف أحرزه لوكاس بروفود في الدقيقة 62 بل دفع ثمن الأخطاء الساذجة لمدافعيه.

وحقق المنتخب البرتغالي التعادل بهدف سجله روبن هاراناتش مدافع التشيك بالخطأ في مرماه بالدقيقة 69.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، أخطأ الدفاع التشيكي في تشتيت كرة عرضية ليقابلها فرانشيسكو كونسيساو بقدمه في الشباك مسجلا هدف الفوز للبرتغال في توقيت قاتل.

وحقق منتخب البرتغال (الفائز بلقب يورو 2016) أول 3 نقاط في مشواره بالبطولة الحالية، ليتساوى مع منتخب تركيا الذي فاز على جورجيا بنتيجة 3-1، في وقت سابق الثلاثاء.

ويلتقي منتخب البرتغال مع تركيا، بينما تلعب التشيك ضد جورجيا في الجولة الثانية، وستقام المباراتان يوم السبت المقبل.