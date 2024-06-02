مورينيو مدربا لنادي “فنربهتشه” التركي

تعاقد نادي فنربهشته التركي مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو للإشراف عليه بدءًا من الموسم المقبل، كما أعلن النادي الإسطنبولي مساء السبت.

كما أكد مورينيو ذاته نبأ تعاقده مع النادي التركي من خلال شريط فيديو بثه على الموقع الرسمي للنادي بقوله “مساء الخير يا أنصار فنربهتشه، موعدنا غدًا (الأحد) في كاديكوي (أحد أحياء إسطنبول ومقر النادي) لكي نبدأ رحلتنا معًا”.

وحسب المعلومات التي تناولتها الصحف المحلية، فإن رئيس النادي علي كوش عرض عقدًا على مورينيو لمدة سنتين مع إمكانية التجديد لسنة ثالثة. ولم يفز فنربهتشه بالدوري التركي منذ 10 سنوات، وحلّ وصيفًا الموسم الماضي لغلطة سراي البطل.

OFICIAL! José Mourinho es el nuevo DT de Fenerbahce 🇹🇷. Será presentado este domingo en el club. Primera experiencia por fuera del Big 5 en 20 años: la última había sido en Porto.pic.twitter.com/78OLZ12EUl — VarskySports (@VarskySports) June 1, 2024

جوزيه مورينيو

وكان مورينيو (61 عامًا) قد أقيل من منصبه مدربًا لروما الإيطالي في يناير/كانون الثاني الماضي، بعد حلوله تاسعًا في منتصف الموسم، علمًا بأنه قاده إلى إحراز لقب مسابقة كونفرنس ليغ عام 2022، وبلوغ نهائي الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) العام الماضي، خلال عامين ونصف قضاها معه.

لكنه واجه مشكلات كبيرة هذا الموسم مع فريق العاصمة الإيطالية من خلال انتقاداته للاعبيه ومسؤولي النادي والحكام، ليُقال ويحلّ بدلًا منه لاعب خط الوسط السابق دانييلي دي روسي.

في تركيا، سيخوض مورينيو تجربته الـ11 مع أحد الأندية في مسيرته مدربًا، التي تميزت بالعديد من الألقاب، إذ أحرز دوري أبطال أوروبا مرتين مع بورتو (2004) وإنتر الإيطالي (2010)، إضافة إلى الدوري الإنجليزي مع تشلسي (2005 و2006 و2015)، وإيطاليا (2009 و2010)، وإسبانيا مع ريال مدريد (2012).

ويتميز مورينيو بشخصيته المثيرة للجدل التي أثارت حولها الكثير من الانتقادات، إذ أطلق على نفسه لقب “المميز”، لكن بريقه خفت منذ نحو 10 سنوات، كما تشهد إخفاقاته مع مانشستر يونايتد وتوتنهام الإنجليزيَّين وأخيرًا روما.

وحقق مورينيو ألقابًا عديدة خلال مسيرته، أبرزها بطولة دوري أبطال أوروبا مرتين مع كل من بورتو وإنتر ميلان، وكأس السوبر الأوروبي مع بورتو، وبطولة الدوري الأوروبي مع مانشستر يونايتد، وبطولة دوري المؤتمر الأوروبي مع روما.

كما فاز ببطولة الدوري الإنجليزي مع تشلسي 3 مرات، والدوري الإيطالي مرتين مع إنتر ميلان، والدوري الإسباني مرة مع ريال مدريد، والدوري البرتغالي مرتين مع بورتو.