ميسي يدخل تاريخ “كوبا أمريكا”.. تعرّف مسيرة أكثر اللاعبين خوضا لمباريات البطولة

دخل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي تاريخ بطولة كأس أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كوبا أمريكا 2024) بعد أن أصبح أكثر لاعب مشاركة في مبارياتها منذ انطلاقها عام 1916، برصيد 35 مباراة في 7 نسخ.

وحقق قائد منتخب التانغو هذا الإنجاز بعد مشاركته، الجمعة، في المباراة الافتتاحية أمام المنتخب الكندي، التي انتهت بالفوز بهدفين نظيفين لصالح رفاق الأسطورة الأرجنتينة.

وأقيمت المباراة على ملعب مرسيدس بنز في أتالانتا بولاية جورجيا، لحساب المجموعة الأولى، التي تضم أيضًا منتخبَي تشيلي والبيرو، اللذين يلتقيان فجر السبت، ضمن مباريات الجولة الأولى للبطولة.

موعد مع التاريخ

وكان ميسي -نجم فريق إنتر ميامي الأمريكي- على موعد مع التاريخ في المباراة، بعدما انفرد بالرقم القياسي لأكثر اللاعبين خوضًا للمباريات في تاريخ كوبا أمريكا، حيث شارك في مباراته رقم 35 بالبطولة، ليفضّ شراكته مع التشيلي الراحل سيرخيو ليفينجستون الذي شارك في 6 نسخ من البطولة من 1941 إلى 1953 وخاض خلالها 34 مباراة.

Lionel Andrés Messi Cuccitini, el jugador con más partidos en la historia de la CONMEBOL Copa América™ pic.twitter.com/DlMswFmvHC — CONMEBOL Copa América™️ (@CopaAmerica) June 21, 2024

وأثنى الموقع الرسمي للبطولة على “الأداء الساحر” الذي قدمه ميسي خلال المباراة أمام كندا، وأوضح الموقع أن اللاعب صاحب القميص رقم 10 قام بإطلاق 6 تسديدات (أكثر من أي لاعب آخر في المباراة)، 4 منها داخل منطقة الجزاء و3 منها بين القائمين والعارضة.

كما أكمل ميسي 9 لمسات داخل منطقة الجزاء وصنع فرصتين لتسجيل الأهداف. واستعاد الكرة مرتين في الثلث الأخير من الملعب وفاز بالكرة 3 مرات ضد لاعبي منتخب كندا.

وأوضح موقع كوبا أمريكا أن ميسي قام بتمريرة حاسمة في اللقاء للاوتارو مارتينيز، مشيرًا إلى أن اللاعب الملقب “البرغوث” لديه إحصائية أخرى جعلته الأفضل في المباراة هي التمريرات في الثلث الأخير، حيث أكمل 27 تمريرة من أصل 132 قام بها لاعبو الأرجنتين، أكثر من أي لاعب آخر في فريقه.

⚽️ | الأرجنتيني 🇦🇷 ليونيل ميسي ينفرد بالرقم القياسي بعدد المشاركات في كوبا أمريكا @CopaAmerica بخوضه المباراة رقم 35 ليفض الشراكة مع حارس مرمى تشيلي السابق سيرخيو ليفينغستون حامل الرقم القياسي عام 1953 بخوضه 34 مباراة pic.twitter.com/jVrBPARFge — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) June 21, 2024

وحصدت الأرجنتين، بهذا الفوز أول 3 نقاط لها في البطولة لتتصدر ترتيب المجموعة الأولى، وستخوض مباراتها الثانية مع تشيلي الثلاثاء المقبل بنيوجيرسي، قبل أن تختتم مشوارها في دور المجموعات مع البيرو في 29 يونيو/حزيران بميامي.

وتستضيف الولايات المتحدة النسخة 48 من منافسات كوبا أمريكا من 21 يونيو/حزيران حتى 14 يوليو/تموز المقبل، بمشاركة 16 منتخبا للمرة الأولى.

مسيرة ميسي في كوبا أمريكا

وانطلقت مسيرة ميسي (36 عامًا) في كوبا أمريكا عام 2007 بلعب 6 مباريات سجل خلالها هدفين، وبعد أربعة أعوام عاد ليشارك في 4 مباريات بنسخة كوبا أمريكا 2011 لكن دون تسجيل أي هدف أو تمرير كرة حاسمة واحدة.

وتألق ميسي في نسخة كوبا أمريكا 2015 التي خسرتها الأرجنتين في المباراة النهائية أمام تشيلي بفارق ركلات الترجيح، ولعب 6 مباريات وقدم تمريرة حاسمة، لكنه كان مفتاح لعب غاية في الأهمية بالنسبة للفريق آنذاك.

النسخة الأفضل على الإطلاق

وكانت نسخة كوبا أمريكا 2016 (الاستثنائية احتفالا بمرور 100 سنة على تأسيس البطولة) هي الأفضل في مسيرة ميسي على الإطلاق حيث لعب 5 مباريات وسجل 5 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة، مع ذلك خسرت الأرجنتين المباراة النهائية مجددا أمام تشيلي.

وفي كوبا أمريكا 2019، عمل ميسي على تعويض الإخفاقات السابقة ولعب 6 مباريات، لكنه اكتفى بتسجيل هدف وصناعة آخر.

ووضع ميسي حدًّا لخيبات الأمل المتلاحقة في كوبا أمريكا، بقيادة الأرجنتين لتحقيق اللقب عام 2021 بعد أن شارك في 7 مباريات سجل خلالها 4 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة.