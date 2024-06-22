البرتغال تقسو على تركيا بثلاثية وتبلغ ثمن نهائي كأس أمم أوروبا (فيديو)

ضمن المنتخب البرتغالي مقعده في دور الـ16 ببطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم، بفوزه على نظيره التركي (3-0)، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة السادسة المقامة حاليا في ألمانيا.

ورفع المنتخب البرتغالي رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة، ليضمن صدارتها مع تبقي جولة على نهاية دور المجموعات.

وتجمد رصيد منتخب تركيا عند 3 نقاط في المركز الثاني بفارق نقطتين عن التشيك وجورجيا في المركزين الثالث والرابع على الترتيب.

ويلتقي منتخب البرتغال في الجولة الأخيرة من دور المجموعات مع نظيره الجورجي، بينما يواجه منتخب تركيا نظيره التشيكي الأربعاء المقبل.

وتقدم منتخب البرتغال عن طريق برناردو سيلفا في الدقيقة 21، قبل أن يسجل سامت أكايدين، لاعب المنتخب التركي، الهدف الثاني للمنتخب البرتغالي بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 28.

وفي الدقيقة 55، سجل برونو فيرنانديز الهدف الثالث للمنتخب البرتغالي.

وفي وقت سابق اليوم، تعادل منتخب التشيك مع جورجيا (1-1) ضمن منافسات الجولة نفسها بالمجموعة السادسة، وحصل كلا المنتخبين على أول نقطة في مشوارهما بالبطولة، بعدما خسرا في الجولة الأولى، حيث خسر المنتخب التشيكي أمام نظيره البرتغالي (1-2) وخسر منتخب جورجيا أمام تركيا (1-3).

وأصبحت نتيجة التعادل تاريخية بالنسبة للمنتخب الجورجي، الذي حصل على أول نقطة في تاريخه في بطولة أمم أوروبا التي يشارك بها للمرة الأولى في تاريخه.

وتستضيف ألمانيا نهائيات النسخة السابعة عشرة من كأس أمم أوروبا (يورو 2024) في الفترة من 14 يونيو/حزيران حتى 14 يوليو/تموز، بمشاركة 24 منتخبا.