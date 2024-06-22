غزة.. أحمد أبو العطا “نجم النادي الأهلي” يلحق بشهداء الحركة الرياضية الفلسطينية

انضم اللاعب أحمد أبو العطا، نجم نادي الأهلي الفلسطيني لكرة القدم، إلى شهداء الحركة الرياضية، بفعل قصف إسرائيلي استهدف منزله في غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن أبو العطا جناح نادي الأهلي “استُشهد بمعية زوجته وأولاده، بعد أن استهدفت الطائرات الحربية منزله في مدينة غزة” شمالي القطاع المحاصَر.

ونعى الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم والنادي الأهلي، الشهيد وجميع أفراد أسرته “جراء العدوان الشامل الذي تشنه دولة الاحتلال على شعبنا”.

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شهيد آخر ينضم إلى قافلة شهداء الحركة الرياضية الذين قتلتهم قوات الاحتلال..

📌 أحمد أبو العطا، لاعب النادي الأهلي، رحل جراء العدوان الشامل الذي تشنه دولة الاحتلال على شعبنا..

الرحمة والخلود للشهداء 🤲#فلسطین #غزة pic.twitter.com/0AzhzhbAD9 — الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم (@PSFA28) June 22, 2024

وفقد النادي الأهلي لاعبه الثالث في عدوان الاحتلال على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إذ سبقه اللاعب المخضرم محمد بركات وزميله أنس عقيلان.

واستُشهد 300 رياضي فلسطيني، من بينهم نحو 200 لاعب كرة قدم، منذ بدء عدوان الاحتلال على قطاع غزة والضفة الغربية في السابع من أكتوبر.

وكان الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم قد أعلن، الاثنين الماضي، استشهاد الحكم الدولي هاني توفيق مسمح، متأثرا بجروحه التي أصيب بها جراء عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة.

وكان مسمح قد أصيب بجروح بليغة، مطلع شهر مايو/أيار الماضي، إثر استهدافه بنيران قوات الاحتلال في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

من جهته، أعلن رئيس اللجنة الأولمبية الفلسطينية الفريق جبريل الرجوب أن الشعب الفلسطيني كافة، بما في ذلك أسرة كرة القدم الفلسطينية، يعاني كارثة إنسانية غير مسبوقة، ويشهد إبادة جماعية.

وأضاف الرجوب في تصريحات صحفية أن البنية التحتية لكرة القدم الفلسطينية في غزة، دُمرت بالكامل أو أُلحِقت بها أضرار بالغة، إضافة إلى تدمير منشأتين في الضفة الغربية، واستخدام ملاعب كرة القدم معسكرات اعتقال لاحتجاز آلاف الفلسطينيين وإذلالهم.