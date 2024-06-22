فرنسا تتعادل مع هولندا سلبيا والصراع يحتدم في المجموعة الرابعة ببطولة أوروبا (فيديو)

خيّم التعادل السلبي على مواجهة هولندا وفرنسا، مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الرابعة بكأس أمم أوروبا لكرة القدم المقامة حاليًا في ألمانيا.

ورفع المنتخبان رصيدهما إلى 4 نقاط، ويحتل المنتخب الفرنسي صدارة الترتيب، بفارق الأهداف عن نظيره الهولندي صاحب المركز الثاني.

وأتيحت أمام أنطوان غريزمان، الذي ارتدى شارة قيادة فرنسا في ظل بقاء كيليان مبابي على مقاعد البدلاء إثر إصابته بكسر في الأنف في المباراة الأولى أمام النمسا، فرصة ممتازة في كل شوط لكنه تعثر مرتين فوق الكرة.

واحتفلت جماهير كل من المنتخبين لوقت قصير خلال المباراة، إذ أسكن الهولندي تشافي سيمونز الكرة في الشباك في الشوط الثاني، كما هزت فرنسا شباك هولندا، لكن كلًا من الهدفين ألغي بداعي التسلل، وسعى الفريقان لخطف هدف الفوز لكن كلًا منهما اكتفى في النهاية بنقطة التعادل.

ويحتل منتخب النمسا المركز الثالث في المجموعة برصيد 3 نقاط، فيما يتذيل منتخب بولندا الترتيب دون رصيد من النقاط قبل جولة على نهاية دور المجموعات.

ويلعب المنتخب الهولندي مع نظيره النمساوي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، الثلاثاء المقبل، على أن يلعب المنتخب الفرنسي في اليوم ذاته مع نظيره البولندي.