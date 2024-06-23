بلجيكا تستعيد نغمة الانتصارات وتفوز على رومانيا بهدفين في أمم أوروبا (فيديو)

أشعل المنتخب البلجيكي صراع التأهل لثمن نهائي يورو 2024 بالمجموعة الخامسة، بفوزه على نظيره الروماني بهدفين نظيفين، السبت، على ملعب راين إينرجي ستاديون بكولن، ضمن الجولة الثانية للبطولة.

فوز بلجيكا خلط أوراق المجموعة، بعد تساوي جميع الفرق عند 3 نقاط، واعتلت بلجيكا الصدارة بفارق المواجهات المباشرة عن رومانيا التي تراجعت للمركز الثاني بفارق هدف عن سلوفاكيا الثالثة، بينما جاءت أوكرانيا رابعا.

وافتتح الشياطين الحمر التسجيل مبكرا في الدقيقة الثانية على انطلاق الشوط الأول عبر يوري تيليمانس بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء بعدما هيأ له زميله روميلو لوكاكو الكرة على طبق من ذهب.

وسجل لوكاكو هدفا في الدقيقة 63 بتمريرة سحرية من كيفين دي بروين لكن تم إلغاؤه بعد العودة إلى تقنية حكم الفيديو المساعد VAR بداعي التسلل، تماما مثلما حدث معه في المباراة الأولى أمام سلوفاكيا.

وفي الدقيقة 80 عزز كيفين دي بروين تقدم المنتخب البلجيكي بتسجيل الهدف الثاني بعد تمريرة طولية من الحارس كوين كاستيلس لينفرد ويضعها في الشباك من تحت الحارس الروماني.

ويلتقي المنتخب البلجيكي مع نظيره الأوكراني، الأربعاء المقبل، في الجولة الثالثة والختامية من دور المجموعات، فيما تواجه رومانيا المنتخب السلوفاكي، في نفس الجولة لحسم المنتخبات المتأهلة عن المجموعة.

وتستضيف ألمانيا نهائيات النسخة الـ17 من كأس أمم أوروبا يورو 2024 في الفترة من 14 يونيو/حزيران وحتى 14 يوليو/تموز، بمشاركة 24 منتخبا.