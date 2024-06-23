يورو 2024.. صبي يقتحم أرض الملعب لالتقاط “سيلفي” مع كريستيانو رونالدو (فيديو)

ركض صبي إلى داخل أرض الملعب وتمكن من التقاط صورة (سيلفي) مع كريستيانو رونالدو خلال فوز المنتخب البرتغالي على نظيره التركي (3-0)، مساء السبت، في كأس أمم أوروبا بألمانيا.

لكن الأمر لم يكن طريفا على الإطلاق حينما حاول 4 مشجعين بالغين تقليد الفتى الصغير.

وركض صبي يرتدي زيا رياضيا إلى ملعب دورتموند في منتصف الشوط الثاني حاملا هاتفه المحمول في يده، ووصل إلى رونالدو في منتصف الملعب وانحنى نجم النصر السعودي مبتسما ليلتقط صورة سيلفي مع الصبي.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) أن الصبي خرج من النفق المؤدي إلى غرف خلع الملابس لاستاد دورتموند.

وتحلى رجال الأمن باليقظة لدى محاولة 4 مشجعين بالغين اقتحام أرض الملعب عقب نهاية المباراة.

وفي وقت سابق السبت، ضمن المنتخب البرتغالي مقعده في دور الـ16 ببطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على نظيره التركي (3-0)، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة السادسة المقامة حاليا في ألمانيا.

ورفع المنتخب البرتغالي رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة، ليضمن صدارتها مع تبقي جولة على نهاية دور المجموعات.

وتجمد رصيد منتخب تركيا عند 3 نقاط في المركز الثاني بفارق نقطتين عن التشيك وجورجيا في المركزين الثالث والرابع على الترتيب.

ويلتقي منتخب البرتغال في الجولة الأخيرة من دور المجموعات مع نظيره الجورجي، فيما يواجه منتخب تركيا نظيره التشيكي، الأربعاء المقبل.

وتقدم منتخب البرتغال عن طريق برناردو سيلفا في الدقيقة 21، قبل أن يسجل سامت أكايدين، لاعب المنتخب التركي، الهدف الثاني للمنتخب البرتغالي بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 28.

وفي الدقيقة 55 سجل برونو فيرنانديز الهدف الثالث للمنتخب البرتغالي.