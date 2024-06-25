شاهد: النمسا تُلحق بهولندا هزيمة قاسية وترافقها مع فرنسا إلى الدور الثاني في كأس الأمم الأوروبية

فجّر منتخب النمسا مفاجأة من العيار الثقيل، وألحق هزيمة قاسية بنظيره الهولندي (3-2) في الجولة الثالثة الأخيرة من مباريات المجموعة الرابعة لكأس أمم أوروبا في ألمانيا، اليوم الثلاثاء.

وتأهل منتخب النمسا عن جدارة واستحقاق إلى دور الـ16 من البطولة القارية، بل وتصدر المجموعة الخامسة متفوقا على القطبين هولندا وفرنسا.

وتصدّر منتخب النمسا المجموعة برصيد 6 نقاط من انتصارين وهزيمة، مقابل 5 نقاط لفرنسا في المركز الثاني من انتصار وحيد وتعادلين، وحلت هولندا في المركز الثالث برصيد 4 نقاط من فوز وهزيمة وتعادل لكنها صعدت إلى دور الـ16 ضمن أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثالث، في الوقت الذي تذيل فيه منتخب بولندا المجموعة بنقطة وحيدة.

وتقدمت النمسا في الدقيقة السادسة عن طريق دونييل مالين الذي سجل بالخطأ في مرماه، لكن كودي جاكبو أدرك التعادل لهولندا بعد دقيقتين من بداية الشوط الثاني قبل أن يعيد رومانو شميد التقدم للنمسا بضربة رأس قبل مرور ساعة من اللعب.

وأدرك ممفيس ديباي التعادل مجددا لهولندا في الدقيقة 75، لكن هدف زابيتسر الرائع في الدقيقة 80 ضمن الصدارة لبلاده.

فرنسا تتعادل مع بولندا في بطولة أوروبا رغم هدف مبابي

وكان منتخب بولندا قد فرض التعادل على نظيره الفرنسي بنتيجة (1-1) على ملعب سيغنال إيدونا بارك بدورتموند في ختام منافسات المجموعة الرابعة نفسها.

ولم يحافظ منتخب فرنسا على تقدمه بهدف نجمه وقائده كيليان مبابي في الدقيقة 56 من ركلة جزاء.

بل أدرك منتخب بولندا التعادل في الدقيقة 79 من ركلة جزاء سددها نجمه وهدافه التاريخي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة الإسباني.

وحصل المنتخب البولندي على أول نقطة قبل توديع المنافسات، وسيلعب منتخب فرنسا في دور الـ16 مع وصيف المجموعة الخامسة بين منتخبات بلجيكا أو سلوفاكيا أو رومانيا أو أوكرانيا.