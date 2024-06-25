يورو 2024.. إيطاليا تتعادل مع كرواتيا في الوقت القاتل وتضرب موعدا مع سويسرا في دور الـ16 (فيديو)
سجّل ماتيا زاكايني هدفًا في الوقت بدل الضائع، ليقود إيطاليا إلى التعادل 1-1 مع كرواتيا، وتبلغ بلاده دور الستة عشر لبطولة أوروبا لكرة القدم 2024، مساء الاثنين، وتضرب موعدًا مع سويسرا.
ورفع منتخب إيطاليا رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني، بفارق 5 نقاط خلف منتخب إسبانيا المتصدر، وبفارق نقطتين عن كرواتيا في المركز الثالث.
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سجّل لوكا مودريتش هدف التقدم لكرواتيا في الدقيقة 55، بينما سجل ماتيا زاكاني هدف التعادل للمنتخب الإيطالي في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الثاني.
وفي مباراة أخرى بالمجموعة نفسها، عزز المنتخب الإسباني صدارته، بفوزه على نظيره الألباني (1-0).
وسجّل فيران توريس هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 13.
وكان منتخب إسبانيا قد ضمن التأهل متصدرًا للمجموعة، بعد فوزه على كرواتيا (3-0) في الجولة الأولى، بينما فاز في المباراة الثانية على إيطاليا (1-0).