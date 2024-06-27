كأس العالم 2026.. مواجهات نارية للمنتخبات العربية في تصفيات آسيا

أوقعت قرعة المرحلة الثالثة من تصفيات قارة آسيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 لكرة القدم، السعودية في مواجهة اليابان وأستراليا والبحرين والصين وإندونيسيا في المجموعة الثالثة.

وسحبت القرعة، اليوم الخميس، في العاصمة الماليزية كوالالمبور، وبناء على القرعة ستلتقي كوريا الجنوبية مع العراق والأردن وسلطنة عمان وفلسطين والكويت في المجموعة الثانية.

وستلعب إيران مع قطر وأوزبكستان والإمارات وقرغيزستان وكوريا الشمالية في المجموعة الأولى.

وتأهلت اليابان التي يقودها المدرب هاجيمي مورياسو لنهائيات كأس العالم في آخر سبع نسخ، وسبق أن واجهت السعودية وأستراليا في المرحلة الأخيرة من تصفيات البطولة في 2022.

وتصدرت اليابان مجموعتها وانضمت إليها السعودية في ضمان التأهل المباشر للنسخة الماضية، في حين تأهلت أستراليا عن طريق الملحق العالمي.

ووضعت القرعة المنتخب الصيني في مسار صعب وهو يسعى للتأهل للنهائيات للمرة الثانية بعد ظهوره الوحيد في نسخة 2002.

وستسعى إيران للتأهل لرابع نهائيات على التوالي والنهائيات السابعة إجمالا بعد ظهورها في 2014 و2018 و2022، في حين تسعى قطر للتأهل لأول مرة من خلال التصفيات.

وشارك المنتخب القطري الذي توج بكأس آسيا للمرة الثانية تواليا في فبراير/شباط الماضي في النسخة الماضية من كأس العالم بوصفه مستضيفًا للبطولة، ولم يسبق أن وصل إلى النهائيات من خلال التصفيات.

وترشح التوقعات كوريا الجنوبية للتأهل عن المجموعة الثانية لكنها ستواجه منتخب الأردن الذي تفوق عليها في الدور قبل النهائي من كأس آسيا في وقت سابق من العام الجاري.

وتضم المجموعة الثانية أيضا منتخب العراق الذي يطمح للتأهل لأول مرة منذ 1986 ومنتخب أوزبكستان الذي يتحسن مستواه.

وتبدأ التصفيات في الخامس من سبتمبر/أيلول وتستمر حتى العاشر من يونيو/حزيران.

ويتأهل الفائز وصاحب المركز الثاني في كل مجموعة تلقائيا إلى نهائيات كأس العالم التي تقام في المكسيك والولايات المتحدة وكندا.

وسيتأهل أصحاب المركزين الثالث والرابع في كل مجموعة إلى دور رابع سيتحدد بناء عليه آخر منتخبين يتأهلان للنهائيات العالمية عن القارة.