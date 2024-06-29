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حريق يتسبب في إلغاء مباراة بالدوري المصري (فيديو)

بدأ الدخان يتصاعد من أحد جوانب الملعب

إلغاء مباراة في الدوري المصري بسبب نشوب حريق في المدرجات
إلغاء مباراة في الدوري المصري بسبب نشوب حريق في المدرجات (رويترز)
29/6/2024-|آخر تحديث: 29/6/202412:25 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

ألغيت مباراة في الدوري المصري لكرة القدم، مساء أمس الجمعة، بعد نشوب حريق في ملعب المباراة.

وقرر محمد سلامة حكم مباراة سموحة وبيراميدز إلغاء المباراة بسبب حريق نشب في مدرجات استاد الإسكندرية.

تصاعد الدخان

فمع بداية الشوط الثاني، بدأ الدخان يتصاعد من أحد جوانب الملعب، ورغم استمرار المباراة لبعض الدقائق، إلا أن الحكم أمر بوقف المباراة حتى يتم إخماد الحريق، لكن بعد مرور 20 دقيقة قرر إلغاء المباراة وإعادتها، في وقت لاحق.

وكشف وسائل إعلام محلية أن سبب اندلاع الحريق هو ماس كهربائي في غرفة التحكم بأحد أبراج الإنارة.

وكانت النتيجة تشير إلى تعادل الفريقين بهدف مقابل هدف في إطار الجولة الـ18 من الدوري المصري، قبل أن يلغي الحكم المباراة.

ومن المقرر أن تحدد لجنة المسابقات برابطة الأندية برئاسة عامر حسين، موعدًا جديدًا للمباراة لا يتعارض مع كلا الناديين.

المصدر : الجزيرة مباشر