حريق يتسبب في إلغاء مباراة بالدوري المصري (فيديو)

ألغيت مباراة في الدوري المصري لكرة القدم، مساء أمس الجمعة، بعد نشوب حريق في ملعب المباراة.

وقرر محمد سلامة حكم مباراة سموحة وبيراميدز إلغاء المباراة بسبب حريق نشب في مدرجات استاد الإسكندرية.

محاولات للتعامل مع حريق كابل كهرباء فى مباراة سموحة وبيراميدز، والمباراة متوقفة pic.twitter.com/WiUKOiD9B7 — Kora Plus (@KoraPlusEG) June 28, 2024

تصاعد الدخان

فمع بداية الشوط الثاني، بدأ الدخان يتصاعد من أحد جوانب الملعب، ورغم استمرار المباراة لبعض الدقائق، إلا أن الحكم أمر بوقف المباراة حتى يتم إخماد الحريق، لكن بعد مرور 20 دقيقة قرر إلغاء المباراة وإعادتها، في وقت لاحق.

أحداث حريق أحد كابلات الكهرباء في ستاد إسكندرية وإلغاء لقاء سموحة وبيراميدز 📺 pic.twitter.com/Q55Tfg6HQk — Kora Plus (@KoraPlusEG) June 28, 2024

وكشف وسائل إعلام محلية أن سبب اندلاع الحريق هو ماس كهربائي في غرفة التحكم بأحد أبراج الإنارة.

وكانت النتيجة تشير إلى تعادل الفريقين بهدف مقابل هدف في إطار الجولة الـ18 من الدوري المصري، قبل أن يلغي الحكم المباراة.

ومن المقرر أن تحدد لجنة المسابقات برابطة الأندية برئاسة عامر حسين، موعدًا جديدًا للمباراة لا يتعارض مع كلا الناديين.