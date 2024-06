كوبا أمريكا 2024.. البرازيل تكتسح باراغواي وكولومبيا تتأهل لدور الثمانية (شاهد)

أحرز فينيسيوس جونيور هدفين ليقود منتخب بلاده البرازيل للفوز 4-1 على باراغواي ضمن المجموعة الرابعة في بطولة كوبا أمريكا لكرة القدم 2024 في ولاية نيفادا الأمريكية اليوم السبت.

ومن البداية كان مهاجم ريال مدريد مصدر تهديد دائم لباراغواي في الجهة اليسرى بفضل سرعته ومهاراته رغم أنه لم يكن مؤثرا كثيرا في المواجهة الأولى لبلاده في البطولة التي انتهت بالتعادل السلبي مع كوستاريكا.

وهز فينيسيوس الشباك أول مرة في الدقيقة 35 عندما أرسل تمريرة لوكاس باكيتا إلى شباك الخصوم منهيا بذلك هجمة لفريقه الفائز بلقب البطولة 9 مرات.

وعزز سافيو جناح جيرونا تقدم الفريق البرازيلي مستغلا كرة مرتدة في منطقة الجزاء قبل أن يضيف فينيسيوس هدفه الثاني في الوقت المحتسب بدلا من الضائع في الشوط الأول عندما حول كرة أبعدها عمر ألديريتي إلى داخل الشباك.

وفي الشوط الثاني أحرزت باراغواي هدفا عن طريق ألديريتي الذي سدد بمهارة من مدى بعيد لكن باكيتا قضى على أي آمال لباراغواي في العودة عندما نفذ بنجاح ركلة جزاء في الدقيقة 68.

وهذا هو أول فوز لمنتخب البرازيل في 6 مباريات رسمية، وهو أول انتصار للفريق في مباراة رسمية تحت قيادة المدرب دوريفال جونيور الذي تولى قيادة الفريق في يناير/كانون الثاني الماضي.

كما أن هذه هي المرة الثانية التي تودع فيها باراغواي البطولة من الدور الأول منذ 2001.

وبعد أول جولتين من دور المجموعات أصبحت كولومبيا تتصدر الترتيب في المجموعة الرابعة بست نقاط بعد فوزها في وقت سابق اليوم السبت على كوستاريكا.

وضمنت كولومبيا بذلك الظهور في دور الثمانية بينما تحتل البرازيل المركز الثاني بأربع نقاط تليها كوستاريكا بنقطة واحدة في حين تقبع باراغواي في ذيل الترتيب دون أي نقاط لتودع البطولة بعد هزيمتين.

