يورو 2024.. إيطاليا حاملة اللقب تودع البطولة بعد الهزيمة بهدفين أمام سويسرا (فيديو)

تأهل المنتخب السويسري إلى دور الثمانية ببطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم، وذلك بعد فوزه على نظيره الإيطالي، حامل اللقب (2-0) في أولى مباريات دور الـ16، مساء السبت، من البطولة المقامة حاليا في ألمانيا.

ونجح المنتخب السويسري في تكرار تألقه في أمم أوروبا، بعدما أقصى المنتخب الفرنسي في النسخة الماضية التي أقيمت عام 2021، بفوزه (5-4) بضربات الترجيح بعد نهاية المباراة بالتعادل (3-3).

وإلى جانب تأهله إلى دور الثمانية، نجح المنتخب السويسري في الثأر من نظيره الإيطالي، الذي فاز عليه (3-0) في دور المجموعات بالنسخة الماضية.

وودع المنتخب الإيطالي المنافسات وهو حامل لقب النسخة الماضية، وهو الذي تأهل لدور الـ16 بصعوبة بالغة، حينما تعادل في الدقائق الأخيرة مع كرواتيا في الجولة الأخيرة بدور المجموعات.

وأجرى لوتشيانو سباليتي مدرب إيطاليا 6 تغييرات على تشكيلته الأساسية لكن بدلا من ضخ الطاقة والإبداع في الفريق بدت إيطاليا مفككة وتفتقر إلى الإبداع وبالكاد أطلقت تسديدة واحدة على المرمى.

وسجل ريمو فرويلر الهدف الأول للمنتخب السويسري في الدقيقة 39، قبل أن يضيف زميله روبن فارغاس الهدف الثاني في الدقيقة 46.

وسيواجه المنتخب السويسري في دور الثمانية، الفائز من مواجهة إنجلترا وسلوفاكيا بدور الـ16 والتي تقام غدا الأحد.