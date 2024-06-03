أسطورة مانشستر يونايتد يقرأ رسالة من فلسطينية (فيديو)
3/6/2024-|آخر تحديث: 3/6/202412:42 AM (بتوقيت مكة المكرمة)
نشر الفرنسي إيريك كانتوتا أسطورة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا مصورًا وهو يقرأ رسالة من صحفية من قطاع غزة.
وتتحدث الرسالة عما يعانيه سكان قطاع غزة من إبادة عبر الحروب المستمرة التي تشنها إسرائيل على القطاع مرة بعد مرة.
— Éric Cantona (@CANTONA_276) June 1, 2024
ولاقى موقف النجم الفرنسي تفاعلًا من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي الذين وجهوا له الشكر، وأشادوا بحديثه الدائم عن القضية الفلسطينية.
ومنذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عبّر كانتونا عن دعمه لحقوق الشعب الفلسطيني في التحرر من الاحتلال الإسرائيلي.
Eric Cantona on Instagram 📸 pic.twitter.com/sYyeHrRM5N
— EPL Bible (@EPLBible) October 17, 2023
المصدر : الجزيرة مباشر