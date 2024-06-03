أسطورة مانشستر يونايتد يقرأ رسالة من فلسطينية (فيديو)

نشر الفرنسي إيريك كانتوتا أسطورة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا مصورًا وهو يقرأ رسالة من صحفية من قطاع غزة.

وتتحدث الرسالة عما يعانيه سكان قطاع غزة من إبادة عبر الحروب المستمرة التي تشنها إسرائيل على القطاع مرة بعد مرة.

ولاقى موقف النجم الفرنسي تفاعلًا من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي الذين وجهوا له الشكر، وأشادوا بحديثه الدائم عن القضية الفلسطينية.

ومنذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عبّر كانتونا عن دعمه لحقوق الشعب الفلسطيني في التحرر من الاحتلال الإسرائيلي.