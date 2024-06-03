ريال مدريد يعلن رسميا ضم كيليان مبابي لخمسة مواسم

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، مساء الاثنين، تعاقده مع النجم الفرنسي كيليان مبابي في صفقة انتقال مجاني لمدة خمس سنوات بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقال الفريق الإسباني في بيان “توصل ريال مدريد وكيليان مبابي إلى اتفاق يقضي بأن يصبح لاعبا في ريال مدريد للمواسم الخمسة المقبلة”.

ولم يكشف البيان عن قيمة الصفقة.

وسعى ريال مدريد للتعاقد مع مبابي في الماضي لكنه فشل، وقرر اللاعب تمديد عقده مع باريس سان جيرمان في مايو/أيار 2022 بعدما رفض النادي الفرنسي عرضا من العملاق الإسباني.

وبمجرد إعلان ريال مدريد عن الانتقال، نشر مبابي (25 عاما) صورا له وهو صغير عبر وسائل التواصل الاجتماعي يظهر فيها مرتديا ملابس رياضية تحمل شعار ريال مدريد.

وقال مبابي “الحلم أصبح حقيقة. سعيد للغاية وفخور لانضمامي إلى فريق أحلامي ريال مدريد”.

وأضاف “لا أحد يدرك ما أشعر به الآن في هذه اللحظة. لا أطيق الانتظار لرؤية جماهير ريال مدريد. شكرا لكم على هذا الدعم المذهل”.

وأعلن مبابي رحيله عن باريس سان جيرمان في فيديو بثه عبر مواقع التواصل في العاشر من مايو الماضي.

وسينتقل مبابي إلى ريال مدريد في يوليو/تموز، عندما ينتهي عقده مع باريس سان جيرمان في 30 يونيو/حزيران الجاري، لكن سيتم تقديم اللاعب لجماهير الفريق الإسباني قبل الانضمام إلى تشكيلة فرنسا لخوض بطولة أوروبا في ألمانيا.

ويغادر مبابي باريس سان جيرمان بعد سبع سنوات مع النادي الذي فاز فيه بستة ألقاب في الدوري الفرنسي وأربعة كؤوس فرنسية، كما أنه الهداف التاريخي لفريق العاصمة برصيد 256 هدفا.

وأرسل مبابي، الفائز بكأس العالم 2018، خطابا إلى باريس سان جيرمان العام الماضي، يقول فيه إنه غير موافق على تفعيل البند الخاص بتمديد عقده لمدة عام واحد الذي ينتهي في يونيو 2024.

وأدّت الرسالة إلى مواجهة مع النادي، وحُذف مبابي من تشكيلة الفريق الأول قبل إعادته مجددا.

وأصبح مبابي ثاني أغلى لاعب في العالم بعد انتقاله إلى باريس سان جيرمان عام 2017 قادما من موناكو مقابل 180 مليون يورو (نحو 195.95 مليون دولار).

وينضم مبابي إلى فريق مرصع بالنجوم في مدريد بوجود مرشحين للفوز بالكرة الذهبية مثل فينيسيوس جونيور وجود بلينغهام، بقيادة الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدرب الأكثر نجاحا في تاريخ دوري أبطال أوروبا.

وخسر الفريق مباراة واحدة فقط خلال حملته للفوز بلقب دوري الدرجة الأولى الإسباني، متقدما بفارق عشر نقاط عن أقرب مطارديه، ولم يخسر أي مباراة خلال استعادته للقب دوري أبطال أوروبا الذي فاز به للمرة الـ15 ليعزز رقمه القياسي في الفوز بها.